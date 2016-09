Først sa de ja til oljeoppgjøret, men nå snur fagforeningen

24. mai ble partene enig om lønnsoppgjøret for ansatte i oljeselskap som i hovedsak jobber på landanleggene. Totalt er rundt 5000 ansatte i operatørselskapene omfattet av oppgjøret. Av disse er 1200 medlemmer på YS-siden – i forbundene Safe, Negotia og Parat. De jobber blant annet på landanleggene Kårstø, Mongstad, Kollsnes, Tjeldbergodden, Melkøya, Slagen og Nyhamna/Ormen Lange.

Arbeidsgiversiden karakteriserte oppgjøret som en forlengelse av eksisterende tariffavtale.

- Lønn vil forhandles på den enkelte bedrift, sa forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass da oppgjøret var i mål.

Men i mål var det likevel ikke. Safe hadde frist til 1. september om de ville si endelig ja til oppgjøret - og sa nei. Nestleder Roy Aleksandersen i Safe mener at arbeidsgiverne ikke vil forholde seg til frontfagoppgjøret, lønnsoppgjøret for den konkurranseutsatte industrien som skal sette rammene for øvrige oppgjør.

For dårlig

Safe mener at oljeselskapene ikke vil forholde seg til rammene frontfagoppgjøret har satt, og at lønnstilbudene rundt omkring i oljeselskapene ville medført reallønnsnedgang - at lønnsveksten er mindre en prisveksten - for tredje år på rad. Fagforbundet vil ha mer fra en del av oljebransjen som leverer store overskudd, påpeker Alexandersen.

- Klubbene våre har ikke akseptert tilbudene fra arbeidsgiverne. De er ikke fornøyd, tilbudene er for lave. Derfor velger vi å ta dette videre, sier Alexandersen.

Hos Norsk olje og gass har forhandlingsleder Jan Hodneland registrert at Safe har sagt nei innen fristens utløp.

Lokal lønn

Nå venter fagforbundet på å få meklingen fastsatt av Riksmekleren. At forklaringen er lønnstilbudene fra de ulike oljeselskapene, overrasker ham.

- Lønn forhandles lokalt i bedriftene, og det er lite vi kan gjøre med det. De har gitt sine tilbud etter sin økonomiske situasjon og utsiktene framover. Men vi må bare ta dette til etterretning, sier Hodneland.

Nå vil Safe gå til plassoppsigelse og mekling hos Riksmekleren.

