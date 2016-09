Et nytt planforslag legger opp til en nedbygging av Forus som næringsområde, mener Næringsforeningen i Stavanger-regionen. I dag skal kommunene holde et åpent møte.

Forus er delt mellom kommunene Sola, Sandnes og Stavanger, og de siste årene har politikerne jobbet med en ny interkommunal kommunedelplan for området. Et nytt planforslag er nå ute på høring, og i dag skal alle de som vil få muligheten til å si sin mening om forslaget på et åpent møte.

Administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen er ikke fornøyd, og mener at det nye planforslaget legger opp til en nedbygging av Forus som næringsklynge.