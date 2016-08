Hulken og Star Wars er oljemessefavoritter

Mens den grønne giganten Hulken snurrer piruett fra sin pidestall på standen, suser Star Wars-yngling R2D2 omkring. Akkompagnert av Leahs bønnfallende stemme om hjelp til å knuse Imperiet. Publikummerne står kø for å ta selfies.

Vil printe plattformer

Både Harald Knutsen i Meisle og Børge Vasshus i ABB er blondfans av Hulken og Star Wars-universet.

De tenker at det de synes er gøy å se, synes sikkert andre også er gøy å se.

Meisle-grunder Harald Knutsen har leid inn Vasshus i anledning ONS.

- Vi vil vise at vi kan lage store ting. Vi kan printe plattformer, vi, hvis noen vil det, sier Knutsen.

Vasshus lager roboter både i arbeidstida og på fritida. R2D2 har han laget på egen fritid gjennom Star Wars-fanklubben. R2D2s lillebror, BB8 har han laget på oppdrag for meise og er printet ut på 3D-printer.

- Hulken er laget med verdens største 3D-printer, sier Knutsen.

3D i alle fasonger

Det er litt tynnere blant publikummerne i messehallene på Tjensvoll under årets første ONS dag sammenlignet med ONS for to år siden. Men på standen til Bryne-selskapet Meisle var det stappfullt, både av besøkende og journalister. Endelig, noe som skilte seg ut og med høy underholdningsverdi.

For alle som var unge på 70 og 80-tallet, var det er gledelig gjensyn med både Hulken og Star Wars-figuren R2D2. Meisle vil imidlertid mer enn å underholde oss; Hulken er en fysisk demonstrasjon av hva som er mulig å printe ut med en 3D-printer.

Det tok 1500 timer å printe ut den grønne, gigantiske, amerikanske tegneseriehelten, som er umåtelig sterk, og snill på bånn. Det måtte gjøres i 50 deler.

Det er første gang det lille Bryne-selskapet har egen stand på ONS. Det er endringene i markedet som gjør at de vurderer besøkelsestida som moden nå.

- Vi håper jo å vise igjen og at vi blir lagt merke til av bransjen. Det ligger store muligheter for oljebransjen innenfor 3D-printing, sier Harald Knutsen, grunnlegger og daglig leder i 3D-printeselskapet.

Stort potensiale

Det er 23 år siden bedriften etablerte seg og begynte med modellering og såkalt 3D-printing. De siste årene har teknologien utviklet seg og markedet har virkelig våknet overfor mulighetene som ligger i 3D-printing, i forhold til planlegging og kostnadsbesparelser.

-Det er ikke bare å kjøpe seg en printer å starte opp. Det er viktig å forstå hvilke materialer som egner seg til ulike produkter, sier Knutsen.

Fram til nå er det mest materialene plast, nylon og polykarbonat som benyttes, men det er ingenting i veien for å 3D-printe i stål også.

- Men da må vi se at markedet vil ha dette, før vi kjøper maskinen, sier Knutsen som er spent på uttellingen ved å være tilstede på oljemessa.