I februar annonserte Engie (tidligere GDF Suez) at de ville endre strategi og fokusere mer på grønnere aktiviteter som innebærer at det slippes ut mindre CO 2 . De vil heller ikke være like avhengige av råvarepriser som de har vært tidligere.

I perioden mellom 2016 og 2018 ønsker selskapet å investere 22 milliarder euro, og 15 milliarder euro er øremerket salg av eierandeler for å finansiere omstillingen. Da er det mulig at selskapets olje- og gassdel vil bli en del av denne planen.