Flaggstatsprinsippet er en av hovedbegrunnelsene for at Petroleumstilsynet (Ptil) nå skisserer at det vil være komplisert å endre de juridiske forholdene for arbeidere som jobber på flerbruksfartøy.

Problemstillingen dreier seg hovedsakelig om arbeidere som ikke er en del av den maritime besetningen, og som arbeider med oljerelaterte arbeidsoppgaver, skal inn under arbeidsmiljøloven.