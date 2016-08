Mandag fikk Eni Norge et pålegg om å gjennomgå driften av Goliat etter at plattformen fredag mistet strømtilførselen fra land for andre gang siden oppstarten i vinter. Begge ganger er folk om bord blitt evakuert.

Petroleumstilsynet har tidligere gitt italienerne et pålegg om å sikre kran- og løfteoperasjonene på feltet i Barentshavet.