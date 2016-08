Keilen slutter som oljemessegeneral

Keilen har jobbet som sjef for OTD i 5 ½ år.

- I denne perioden har OTD utviklet seg fra å være en regional oljemesse til en nasjonal oljemesse, og så til en internasjonal messe i samarbeid med SPE, sier Keilen til Aftenbladet.

- Det har vært en utrolig flott reise, og jeg har lært mye og møtt mange mennesker.

OTD har base i Bergen, men oljemessen arrangeres annethvert år i Bergen og Stavanger.

I 2013 havnet OTD i strid med ONS da Stavanger Forum sa opp leiekontrakten med Offshore Media Group, arrangøren av OTD.

Striden ble løst ved at OTD trakk sitt varslede millionsøksmål og fikk ny leieavtale fram til 2021.

Nå tar Keilen over som kommunikasjonsdirektør for oljeserviceselskapet Qinterra. Han begynte i de nye jobb i forrige uke.

- Da jeg fikk muligheten til å jobbe for det ledende selskapet innen brønnintervensjon i Nordsjøen, tenkte jeg at det hørtes spennende ut. Qinterra er et internasjonalt selskap, og det er et utrolig kompetent miljø som besitter spennende ny teknologi. Jeg skal jobbe på tvers av hele selskapet internasjonalt, sier Keilen.

Qinterra har hovedkontor i Stavanger. De er også tilstede i Storbritannia, Danmark, Vest-Afrika, USA, De forente arabiske emirater og Malaysia. Selskapet har 1200 ansatte.

Selskapet har to heleide datterselskaper: Altus Intervention og Qinterra Technologies.

