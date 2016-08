Kronprinsen åpnet ONS i strålende vær

Ordfører Christine Sagen Helgø slo følge fra Mulighetsterminalen til messeormrådet på Tjensvoll. Hun var imponert over kronprinsens engasjement for de arbeidsløse.

-Det er store kontraster, fra Terminalen til ONS. Kronprinsensen ser menneskene, det imponerer meg, sier ordføreren.

Poppe fikk møte Kronprinsen

Ordfører Sagen Helgø fortalte kongefamilien om tiltaket for de arbeidsløse da de besøkte byen under signingsjubileet i sommer. Kanskje var det derfor kronprisen selv tok imitiativ til å få komme på besøk da han likevel skulle til oljebyen igjen.

- Kronsprisen ser at de arbeidsledige er i en veldig vanskelig situasjon og at det er viktig at vi tar vare på dem, sier Sagen Helgø som hadde en veldig hyggelig prat i baksetet på veien fra sentrum til Tjensvoll.

Uformell catwalk

Jon Ingemundsen

Mens oljesjefer, kommunikasjonsfolk og journalister trippet og ventet på at hedersgjensten, Kronprins Haakon skulle komme for å åpne ONS, gikk praten løst over den røde løperen foran Energy-hotellet.

Statoilsjefer, statsråder og tidligere statsråder skled urygddig og uformelt over løperen, de fleste fikk med seg en klem og et håndtrykk både fra Tord Lien og leif Johan Sevland på vei inn.

Tidligere nærings- og kulturminister, Torhild Widwey, nåværende næringsminister Monica Mæland, Karl Erik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass, gikk over den røde løperen i minuttene før kronprinsen kom.

I vrimearealet innenfor ventet Aderdeens ordfører Lord Provost Georg Adams, stortingspolitikerne Tina Bru og Torstein Tvedt Solberg sammen med hundrevis av oljebransjefolk som skulle delta under åpningen av ONS-konferansen.