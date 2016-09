Laveste nivå av sur forurensing i atmosfæren på 80 år

De oppløftende målingene kommer fra undersøkelser av iskappen på Grønland og er publisert i tidsskriftet Environmental Science and Technology, opplyser Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet i en pressemelding.

Sure stoffer i atmosfæren kan komme fra store vulkanutbrudd og utslipp fra industrien. Historiske syrenivåer i atmosfæren kan måles ved å teste hvor godt isen leder elektrisitet. Når man borer seg nedover i isen, kan man «telle» seg tilbake i tiden på samme måte som med årringer i trær.

- Vi kan se at sur forurensing i atmosfæren fra industrien har falt drastisk siden den skjøt fart på 1930-tallet og nådde toppen på 1960- og 1970-tallet, sier postdoktor Helle Astrid Kjær ved instituttets senter for is og klima. Hun har ledet utviklingen av metoden som brukes til å måle surhetsnivået i isen.

På 1970-tallet vedtok både USA og Europa regler med krav om filtre som tok bort mye av den sure forurensingen fra fabrikker.

- Det er det vi nå kan se resultatet av. Denne forurensingen er nå nesten nede på nivået den var før den virkelig skjøt fart på 1930-tallet, forteller Kjær. (©NTB)