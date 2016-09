Ingen avklaring for lovløse oljearbeidere:

Mener situasjonen er uholdbar for 2000 og 3000 oljearbeidere

Etter Petroleumstilsynets gjennomgang tyder ingenting på at mellom 2000 og 3000 oljearbeidere kommer inn i arbeidsmiljøloven. Nå ber Torstein Tvedt Solberg, Ap, om fortgang i saken for å sikre oljearbeidere like rettigheter.