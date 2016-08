Nå får Nina drahjelp

- Tiden vi er inne i nå er den nye normalen. Oljebransjen kan ikke forvente at bransjen får et kraftig oppsving igjen.

Meldingen kommer fra Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge. For første gang er den profilerte miljøkjemperen å finne på ONS i Stavanger, og det er kanskje med god grunn at hun kom akkurat i år. Oljebransjen ligger nede i krise, 40.000 har mistet jobbene, og omstilling er i vinden som aldri før – i hvert fall for dem som har skjønt markedskreftenes drahjelp til omstilling og klimatiltak.

Derfor satser Statoil grønt

Utkonkurreres

- Stadig flere oljeselskaper erkjenner at de må bli energiselskaper. Men i det hele sitter de fleste stille i båten og håper på å ri stormen av. Men det kommer ikke til å skje. Jo før vi erkjenner at de fossile industriene ikke kan lykkes i det framtidige markedet, jo bedre er det og hvor mindre utsatt er vi for risiko. Vi kan ikke holde på som før i en bransje hvor over 40.000 mennesker har mistet jobbene, sier Nina Jensen.

For det er to pilarer som Jensen trekker fram i det nye energilandskapet. Det ene er endringene i energimarkedene, der blant annet sol og vind vil utkonkurrere dyrere, fossile energikilder. Dessuten er det de politiske reguleringene som kommer som følge av de politiske klimamålene.

Mandag kom det ONS-gladnytt i form av lanseringen av 24. konsesjonsrunde. For Jensen er det ikke gode nyheter at Norge fortsetter satsingen i det hun beskriver som store risikoinvesteringer.

- Vi kan produsere den oljen og gassen som vi gjør i dag, men vi kan ikke ta den økonomiske risikoen det er å investere i en bransje der markedet jobber imot det den har å tilby. Det er gamling med samfunnets penger når vi satser storstilt på leting etter nye oljefelt som ikke vil være økonomisk lønnsomt å utnytte slik framtiden energimarked vil være.

- 24. konsesjonsrunde er ingen gladnyhet, det er en sovepute som hindrer for den store omstillingen som må komme, sier Jensen.

Oljebransjen tar selvkritikk: – Vi trenger ikke 50 forskjellige nyanser av undervanns-gul

Penger, penger, penger

Pengespørsmålet som beste grunn til omstilling, er noe markedskreftene forstår.

Bestefar og småbarnsfar Jens Ulltveit-Moe tar den faderlige inngangen når han henvender seg til elleve år yngre Okea-sjef Erik Haugane under en debatt på ONS tirsdag. Haugane har akkurat nektet for at de menneskeskapte klimaendringene og forkynnet sin tvilløse tro på fossil energi som mest lønnsomme og sikre investering.

- Jeg sa det samme som deg for 15 år siden, smiler Jens Ulltveit-Moe overbærende.

Den gang tjente industrimillionæren gode penger i oljeindustrien. Siden da har han tapt store penger på sin satsing innen fornybar og særlig innenfor sol. Men han har ikke mistet trua.

- Du kan gjøre feilinvesteringer innen fornybar, men du vil tjene dem inn igjen. Gjør du gale investeringer i fossil, er det ingenting som kan redde deg, sier Ulltveit-Moe.

- Nå er teknologiutviklingen kommet så langt i sol og vind at det er mulig å redde verden og tjene penger samtidig, sier han.

Nordea-analytiker Thina Saltvedt fant diskusjonen underholdende å høre på, men forsøkte samtidig å utfordre Rune Bjerke i DNB på hvordan finansinstitusjonene kan bidra til å få fortgang på det grønne skiftet. Bjerke sa seg enig i at bankene har en påvirkningskraft - men mest ønsket han seg begge deler.

Les også Klimautslippene steg med 1,5 prosent

Fart i sol

Terje Osmundsen, konserndirektør i Scatec Solar ASA, følger Jensens observasjoner. Stavanger-mannen er tungt inne i sol, men er som samfunnsborger opptatt av risikoen det er å fortsette som før.

- Jeg syns det er en viktig politisk diskusjon om staten framover skal ta den store risikoen det er å være knyttet til framtidige oljeinvesteringer.

Elektrifisering av bilparken og at kraftmarkedet vil bli utkonkurrert av billig sol- og vindenergi, er to hovedpunkter som Osmundsen trekker

- Elektrifiseringen av bilparken innebærer en aldri så liten forbrukerrevolusjon. Utviklingen vil bare fortsette, og om 15 til 20 år vil sol- og vindenergi dekke henholdsvis 30 og 20 prosent av den globale strømproduksjonen. Det er sju til åtte ganger mer enn det IEA (Det Internasjonale energibyrået red.anm.) anslår. Det som overrasker mest er at denne utvikling går så raskt, sier Osmundsen.

Som Nina Jensen tror heller ikke Osmundsen på noen snar og varende retur for oljebransjen. Tvert imot mener han det er viktig at Stavanger-regionen nå for alvor ser muligheten i den omstillingen som må komme.

- Risikoen i de fossile investeringene framover er stor. Det får være opp til private selskap selv om de vil ta den risikoen, men det bør som nevnt diskuteres hvor stor risiko Staten bør utsette seg for. Her i regionen tror jeg det er lurt å legge litt flere egg i et bærekraftig energisystem. Om rundt 20 år vil sol og vind være drivere i energisektoren. Stavanger har alle forutsetninger for å spille en rolle her. Men det krever at noen går i spissen, sier Osmundsen.

