Norge taper milliarder på lave gasspriser

Det snakkes mye om svingningene i oljeprisen, men for norsk økonomi og framtidige investeringer betyr gassprisen like mye.

- Generelt er det lite fokus på gass. Men gass står i dag for over 50 prosent av produksjonen på norsk sokkel. Globalt er gassprisene fortsatt linket til oljeprisene i stor grad, men i Europa er de i økende grad nå frigjort fra oljeprisene. Nesten all norsk gass prises på spotmarkedet, sier Lill Sandvik, gassanalytiker i Bayerngas.

Petoro har ansvar for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), som eier en tredel av olje- og gassreservene på norsk sokkel. Inntektene overføres direkte til statens pensjonsfond utland (Oljefondet).