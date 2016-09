Siden flerbruksfartøy i økende grad står for gjennomføringen av oljerelaterte oppgaver som konstruksjons- og vedlikeholdsarbeid på norsk sokkel, mener fagforeninger for både oljearbeidere og sjøfolk at de må inn under arbeidsmiljøloven.

LES MER: Bransjen kjemper mot nye regler for oljearbeidere