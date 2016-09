Ny nedbemanning for riggselskap, men klubbleder tror bunnen er nådd

Han har ikke hatt så mange gode nyheter til medlemmene de siste årene. Leder Arild Berntsen i Industri Energi-klubben i riggselskapet North Atlantic Drilling gjør seg nå klar til en ny nedbemanning. Boreriggen West Epsilon går nå på en kontrakt med Statoil, men ved nyttår er det trolig slutt. Det betyr oppsigelse av et helt riggmannskap, over 130 personer.

RIGG-NEI: Statoil gjør nok en rigg arbeidsledig

-Vi diskuterer saken nå. Med denne nedbemanningen vil over 800 mennesker ha mistet jobben i North Atlantic de siste to og et halvt årene, sier Berntsen.

Etter den kommende nedbemanningen vil det være igjen rundt 400 i det John Fredriksen- og Seadrill-dominerte riggselskapet. Det har vært langt ned, men nå håper klubbleder Berntsen at bunnen er nådd.

INGEN JOHAN: North Atlantic tapte riggkontrakt - nå forsvinner flere jobber

-Nå er det mye mer å gi anbud på, både på norsk og britisk side. Så vi håper på nye kontrakter for de riggene som står uten. Litt fram i tid, i 2017 og 2018, ser det ut til at det lysner litt, sier Berntsen.

Han opplyser at nedbemanningsprosessen også denne gangen går ordentlig for seg.

-Prosessen er veldig bra. Vi er enige om noen prinsipper, og stort sett går det på skinner. Selvsagt er det alltid noen utfordringer, men vi jobber sammen for at vi skal komme i mål på en optimal måte, sier Berntsen.

