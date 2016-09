Under Oljemessen ONS setter Stavanger-hotellene romprisen kraftig opp og tvinger besøkende til å betale for minimum to eller fire netter. - Vi får klager, sier ONS-sjef Leif Johan Sevland.

- Prisene ligger nok betydelig over vanlige hotellpriser. I tillegg er det bindinger på at en må bo minimum to eller fire netter. Dette gjelder ikke på alle hoteller, men for mange. Det bidrar nok til et totalt sett veldig godt belegg, sier administrerende direktør Leif Johan Sevland i ONS (Offshore Northern Seas).

Han ser klart uheldige sider ved at hotellene skrur opp prisene og tvinger gjestene til å bo minst to eller fire netter.