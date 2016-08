Oljedinosaurene ble grillet av sola

- Det er bare manipulering av fakta å si at klimaproblemene øker, sier Okea-direktør Erik Haugane.

Den frittalende nordlendingen med base i Trondheim snakker et språk som mange på oljemessa liker å høre:

Geologen, som har etablert oljeselskapet Okea sammen med eks-oljestatsråd Ola Borten Moe, avviser at klimaendringene er menneskeskapte. Og han tror ikke fornybar energi vil kunne måle seg med fossil energi, hverken i lønnsomhet, effektivitet eller kost-nytte.

Kapitalen står front mot front

Bestefar og småbarnsfar Jens Ulltevit-Moe tar den faderlige inngangen når han henvender seg til elleve år yngre Haugane under en debatt p åÖNS tirsdag:

- Jeg sa det samme som deg for 15 år siden, smiler Jens Ulltveit-Moe overbærende.

Den gang tjente han gode penger i oljeindustrien. Siden da har han tapt store penger på sin satsing innen fornybar og særlig innenfor sol. Men han har ikke mistet trua.

-Fornybar blir rett til slutt

Du kan gjøre feilinvesteringer innen fornybar, men du vil tjene dem inn igjen. Gjør du gale investeringer i fossil, er det ingenting som kan redde deg, sier Ulltveit-Moe.

- Nå er teknologiutviklingen kommet så langt i sol og vind at det er mulig å redde verden og tjene penger samtidig, sier han.

Vil gi energi til de fattige

Haugane avviser regnestykket og står fast på at gullet for investorer fortsatt er i fossil energi:

Det er mulig å tjene mer penger i olja når oljeprisen er 60 dollar fatet enn når den var over hundre.

Fortsatt mangler 1,5 milliarder mennesker tilgang til energi. Skal vi unne disse samme velstand som vi selv nyter, må energiproduksjonen mangedobles framover. Fornybar energi har kan ikke løse etterspørselen, sier Haugane.

Fornybar energiproduksjon vil neppe representere mer enn 30 prosent av samlet energiproduksjon i uoverskuelig framtid, sier Haugane.

Spørsmålet er imidlertid hvorfor fornybar ikke vokser raskere. Nordea-analytiker Thina Saltvedt mener svaret ligger i pengene og hvem som forvalter dem og i hvilken retning.

Saltvedt fant dsiksujonen underholdene å høre på, men forsøkte samtidig å utfordre Rune Bjerke i DNB på hvordan finansinstitusjonene kan bidra til å få fortgang på det grønne skiftet. Bjerke sa seg enig i at bankene har en påvirkningskraft - men mest ønsket han seg begge deler.

Fordommene bremser det grønne skiftet

Anne Jorun Aas forsøkte å trekke fakta inn i debatten, der publikum så ut til å sette pris på avstanden mellom solentusiasten Ulltveit-Moe og oljedinosauren Haugane. Aas har doktorgrad i kjernekraftkjemi og er partner i Sigla

Hun mener pengene er i ferd med å flytte seg allerede; fra fossile prosjekter og over til fornybare:

Hun minner om tallene fra OECD og IMF som viser at oljeproduksjon subsidieres med 160 til 200 milliarder per i dag og hvis subsidiene fjernes eller bygges ned, vil det frigjøre store penger som kan investeres andre steder. Per i dag investeres det 300 milliarder dollar i fornybar energi, halvparten av det i solenergi.

-Det grønne skiftet vil ta tid. Men sannsynligvis vil det gå raskere enn du tror, sier Aas.

Hun tror ingenting på analysen om at det vil ta 20 år før fornybar energi utgjør åtte prosent av samlet energiproduksjon.

Point of no return

-Jeg tror endringene vi ser i transportsektoren allerede vil aksellerere dette skiftet. Dessuten tror jeg vi bruker fortida til å analysere framtida og da tror jeg ikke vi får fram rett bilde, sier hun.

Det er den psykologskie barrieren som er den sterkeste fienden, mener hun; oppfatningen av at det er uoppnåelig å knekke de teknologiske ufordringene ved fornybar energiproduksjon.

-Vi ser at når en barriere først er brutt, blir det nye nivået fort mainstream, sier Anne Jorun Aas.