Oljeprisen faller etter OPEC-prognose

Oljeprisen hadde en stigende kurve gjennom deler av august. Bakgrunnen var et håp om at Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) og Russland vil bli enige om å fryse produksjonen når de møtes i Algerie i slutten av september.

Etter hvert som tvil om et vellykket møte har slått rot i markedet, har oljeprisen igjen begynt å synke.

Styrking av dollarkursen og lav forespørsel har også bidratt til nedgangen.

OPEC spådde mandag at ikke-medlemsland vil se produksjonen stige i 2017. Dermed har de snudd fra den tidligere forventningen om fall.

Tirsdag morgen går et fat nordsjøolje for 47,97 dollar, et fall på 0,35 prosent.

- Oljeprisen er under press på grunn av nye bekymringer om overproduksjon, sier analytiker Bernard Aw ved IG Markets i Singapore.

Det er forventet en økning i de amerikanske kommersielle råoljelagrene når nye tall slippes onsdag, noe som igjen vil gi «økt tiltro til OPECs prognoser om at produksjonen fra ikke-OPEC-produsenter vil øke neste år», mener Aw.

