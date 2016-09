Oljeprisen løftet seg kraftig

Oljeprisen stiger med over 4 prosent mandag formiddag. Prisen for ett fat nordsjøolje har passert 49 dollar like før klokken 12. Forklaringen er at Russland og Saudi-Arabia vil samarbeide om oljemarkedet, for å støtte opp om oljeprisen, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået melder at de to landene skal etablere en arbeidsgruppe som skal følge med på oljemarkedet, og anbefale tiltak for å sikre stabilitet. Blant disse er også å begrense produksjonen. Uttalelsene kom på en pressekonferanse med energiministrene Khalid al-Falih og Alexander Novak fra de to landene under G20-møtet i Kina.

I en felles melding understreker de to landene hvor viktig det er at de forsetter samtalene om samarbeid innen energisektoren, et anvar de har siden de produserer mer enn 21 prosent av verdens oljeforbruk. Oljemarkedet er nå rammet av en rekke kanselleringer og utsettelser, noe som har ført til en mer ustabil situasjon både for produsenter og forbrukere, står det i uttalelsen. Russland og Saudi-Arabia vil også samarbeide om teknologibruk og finansiering for utvikling av ny teknologi.

Første møte i arbeidsgruppen blir i oktober.

Saudi-Arabia har tidligere nektet å gå med på noen form for reduksjon i oljeproduksjonen, blant annet for å ramme skiferoljefeltene i USA.

Toppen for oljeprisen ble foreløpig nådd rundt klokken 11.30. Så begynte prisen å synke like raskt som den steg. Rundt 12.30 mandag formiddag er prisen rundt 48,50 dollar.

Analytikere viser til at prisen steg på forventingene til hva Russland og Saudi-Arabia ville komme med, men sank igjen da det viste seg ikke å være særlig substansielt.

