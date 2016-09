Delstaten har gått til sak for å få penger til å rydde opp utslipp av tilsetningsstoffet metyl-tert-butyleter (MTBE).

I 2003 saksøkte delstaten New Hampshire, rett nord for Rhode Island, Exxon Mobil og andre oljeselskaper i forbindelse med MTBE-forurensing. Delstaten mente Exxon brukte et produkt som var vanskeligere å få fjernet enn andre forurensende stoff. (©NTB)

