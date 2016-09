Oljesmurt opptur for Stavanger-hotellene

Samtidig med at ONS-general Leif Johan Sevland gjorde seg klar til å hilse kronprins Haakon velkommen til årets oljemesse, skrudde hotellene i distriktet opp prisene.

- Både 2014 og årets augustutgave av pristoppen preges av oljemessen, skriver Peter Wiederstrøm i sin analyse av data fra Benchmarking Alliance.

Selv om Stavanger-regionen er tilbake på pristoppen i august, ligger prisene langt bak nivået i 2014.

ONS gir penger i kassen

Opp mot 1100 kroner var hotellromprisen, som er losjiinntekt eks. merverdiavgift per solgte rom, i snitt Stavanger-regionen august. I juli var prisene nede under 700 kroner per solgte rom, ned 15,3 prosent sammenlignet med juli i fjor.

I Bergen var hotellromprisene til sammenligning mer stabile, rett under 1000 kroner i juli, og rett over 1000-lappen i august. Det viser statistikken fra Wiederstrøm Hotel Consulting, som gir en oversikt over hotellbelegg og priser over hele landet i landet.

Tøffe hotellår

Clarion Energy Hotel åpnet til oljemessa ONS for to år siden og gikk rett på en konjunktursmell med permitteringer. Oppsigelser og permitteringer har preget flere av distriktets hoteller de siste to årene.

Hurra, ONS ble nest best besøkte gjennom tidene

Men mer enn 2000 nye hotellsenger er kommet inn markedet gjennom nye hoteller som er bygget i Stavanger, Sola og Sandnes. Samtidig har oljenedturen rammet regionen kraftig. Det har gitt seg utslag i at Stavanger har landets laveste rombelegg, ifølge Wiederstrøm Hotel Consulting.

Bergen er best

Hittil i år har:

Bergen de høyeste hotellromprisene (1 006)

Bergen høyest rombelegg (68,4 prosent), hårfint foran Oslo

Stavanger det laveste rombelegget (46,3 prosent)

Molde de laveste hotellromprisene (756)

Tromsø høyest vekst i antall solgte hotellrom fra tilsvarende periode i fjor (13,4 prosent)

Kristiansund svakest utvikling når det gjelder antall solgte hotellrom fra tilsvarende periode i fjor (-14,2 prosent)

Lillehammer høyest romprisvekst (14,1 prosent) fra tilsvarende periode i fjor

Trondheim høyest beleggsvekst (+5,7 prosent) fra tilsvarende periode i fjor

Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm

