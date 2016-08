Poppe fikk møte Kronprinsen

Første stopp på Kronprins Haakons besøk i Stavanger i dag, mandag, var Mulighetsterminalen, ytterst i Vågen i Stavanger.

Etter møtet med de arbeidssøkende, skal Kronprinsen åpne ONS, oljemessa på Tjensvoll. Det skjer om lag klokka 10.30 mandag.

De første som møtte den kongelige var 26 år gamle Tieneke Oda Green Eiane og 44 år gamle Bjørn Erik Poppe Thorsen, begge arbeidssøkende.

Poppe har vært ledig i et års tid, men har hatt flere kortidsoppdrag innimellom.

Kronprinsen kom til Mulighetsterminalen klokka 9 mandag.

Inviterte seg selv

Jarle Aasland

Det var Slottet selv som ba om å få besøke de arbeidsledige og få en orientering om situasjonen for arbeidsledige i Rogaland og arbeidsmarkedet. Slottet tok kontakt for en måned siden.

Da Kronprinsen ankom, smilte og hilste han på Øystein Hansen i LO Rogaland, Truls Nordahl i NAV Rogaland og Anne Line Teigen i NAV, samt Leif André Pedersen som leder Mulighetsterminalen

Øystein Hansen i LO Rogaland sier:

- Det er kjekt at noen lytter og viser interesse for de arbeidsledige.

Hans viktigste poeng er at vi nå må passe på slik at vi ikke kommer inn i samme negative karusell som vi har vært inne i før ved at unge ikke velger fagutdannelse.

Ikke glemme de unge

I løpet av de fire-fem årene det tar å ta en utdanning, forsvinner en til to generasjoner ut av arbeidslivet og det er behov for nye inn. Det er en relativt høy snittalder blant ansatte i Nordsjøen.

Jarle Aasland

Styreleder i Industri Energi i Rogaland, Geir Austigard ser det som veldig positivt at Slottet prioriterer de arbeidsløse:

- Dette er noe av det jeg har gledet meg mest til ved hele ONS. Det er kjempeviktig å vise at det er interesse for fagfolk i arbeidslivet, både i gode og dårlige dager. Vi skal ikke glemme dem i de tunge tider. For to år siden fikk vi ikke tak i nok folk. Nå er vi opptatt av at vi skal sysselsette unge i framtida også. Det har jeg stor tro på.

Truls Nordahl i NAV ser til og med lyset i tunnelen:

- Når det gjelder varsel fra bedriftene om oppsigelser og permitteringer, har tallet vært mye lavere de siste tre månedene. Han ikke sett så lave tall på lenge. I august så han også en bedring i stillingsmarkedet, med en fem prosent flere ledige stillinger.

