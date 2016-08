Ptil nekter Goliat å starte opp igjen

I helgen, nærmere bestemt den 27. august, mistet Goliat strømmen fra land og produksjonen ble stanset. 51 personer ble evakuert fra plattformen i Barentshavet. Eni gransker hendelsen.

Fakta: Goliat Goliat-feltet var det første drivverdige oljefunnet som ble påvist i Barentshavet. Det ligger på Tromsøflaket, 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Operatør er Eni Norge. Statoil er partner. Helt nye krav stilles til plattformen, utstyret og arbeidsplassene i det strenge arktiske vinterklimaet. I tillegg må feltet oppfylle ekstra strenge miljøkrav for det sårbare havområdet.

Andre gang strømmen går på Goliat

Goliat hadde også en lignende hendelse 10. mai. Det har fått Petroleumstilsynet til å reagere.

Krav om stans

- Vi ber Eni gjennomgå hendelsen, forstå hvorfor det skjedde og komme med forslag til tiltak før de starter opp igjen, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold til Aftenbladet.

Eni Norge fikk mandag et varsel om pålegg og frist til 5. september med å legge fram en plan for sikker drift av plattformen.

I et hvert prosjekt vil det være hendelser i oppstarten, ifølge Ptil-sjefen. Men:

- Det vi ser i tilfellet Goliat er et totaltbilde nå som gjør at vi sender brevet med varsel om pålegg og skal ha et møte med Eni, sier Myhrvold.

DETTE SKJEDDE: Goliat-plattformen delvis evakuert etter strømbrudd

Statoil må på banen

Goliat har hatt en rekke uønskede hendelser siden oppstarten. Ptil ber i et brev til Eni om et møte der også medeier Statoil er med for å diskutere det totale bildet.

Det er ikke første gang Ptil ber Statoil vurdere tilstanden på Goliat-plattformen.I januar vakte det oppsikt da Statoil ble bedt om å gi sin vurdering av grunnlaget Eni hadde for oppstart av Goliat-plattformen.

- De ansatte på Goliat er redde

Bellona har gått gjennom korrespondanse for ulike offentlige kontrolletater siden oppstarten i vinter.

De har funnet følgende hendelser, ifølge en oversikt i E24

20. februar: Mann over bord på Scarabeo 8

17. april: Gasslekkasje

18: april: Gasslekkasje

10. mai: Røykutvikling i generator

10. mai: Strømbrudd

12. mai: Hydraulikkutslipp

28. mai: Gassalarm ved gassdeteksjon

17. juni: Gassdeteksjon i forbindelse med vedlikehold av ventil

25. juni: Personskade ved vinsjarbeid

27. juni: Gassdeteksjon

8. juli: Varmedeteksjon og tap av kraft (falsk alarm)

3. august: Gassdeteksjon

27. august: Strømbrudd og evakuering.

Ptil pålegger Eni Norge å identifisere og implemetere nødvendige tiltak etter strømbruddene. Dette for å komme i "overenstemmelse med helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen," skriver Ptil i et brev til Eni Norge mandag.

Eni Norge må, etter at granskingen av strømbruddene er ferdig, legge fram en beskrivelse og en plan for tiltak som skal sørge for at det samme ikke skjer igjen.

Goliat-ansatte er bekymret

Petroleumstilsynet har fått en rekke bekymringmeldinger fra tillitvalgte og vernetjenesten på Goliat. Dette sammen med de mange uønskede hendelsene danner et bilde som bekymrer, Ptil-direktøren.

- Hendelsene og bekymringsmeldingene gjør at vi ser behov for at Eni sier hva de vil gjøre for å sikre at de har en forsvarlig videre drift, sier Myhrvold.

