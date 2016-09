Statoil kjøper seg opp i Norges nordligste oljefunn

Etter oppkjøpet vil Statoil ha den største eierandelen i Wisting-funnet, der østerrikske OMV er operatør.

Wisting er det eneste store funnet i Hoop-området i Barentshavet, der Statoil allerede er inne i flere lisenser.

- Denne transaksjonen gjenspeiler vår sterke tro på letepotensialet på norsk sokkel, og vår forpliktelse til å skape verdier i Barentshavet, sier Jez Averty, Statoils direktør for leting i Norge og Storbritannia.

– Vi ønsker å bidra med vår erfaring, kompetanse og teknologi for å sikre en effektiv og lønnsom utvikling av Wisting-funnet. Statoil har utviklet nye teknologier, som for eksempel undervannskonseptet Cap-X, og fremmet industrisamarbeid om leteaktiviteter gjennom Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) for å levere sikre og effektive operasjoner.

Wisting er det nordligste oljefunnet på norsk sokkel noensinne, og ligger 240 kilometer fra Nordkapp.

Oljedirektoratet anslår at de utvinnbare ressursene i Wisting-funnet er på 241 millioner fat olje og gass.

- Kombinasjon av OMVs erfaring med boringen av en grunn brønn på Wisting med eksisterende teknologi og Statoils nye undervannsteknologi Cap-X er begge meget spennende, sa analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy til Aftenbladet tidligere i år.

Avtalen gir også tilgang til tre leteprospekter i Norskehavet og Barentshavet, som vil bli modnet for eventuell boring i 2018.

Tullow Oil selger følgende eierandeler til Statoil:

Lisens Område Andel som overføres til Statoil Statoils nye eierandel i lisensen PL537 Hoop (Wisting) 20 % 35 % PL855 Hoop 20 % 55 % PL695 Tromsøflaket 40 % 40 % PL843 Norskehavet 20 % 40 %



Avtalen krever godkjenning fra myndighetene.

