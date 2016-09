Statoil kjøper seg opp i britisk havvind

Statoil og Statkraft har en eierandel på 40 prosent hver i Sheringham Shoal, og den britiske Green Investment Bank har en andel på 20 prosent.

Gjennom denne intensjonsavtalen overtar Statoil operatørskapet i Sheringham Shoal, avhengig av myndighets- og partnergodkjenning.

Dagens avtale innebærer også at Statoil øker sin andel i Dogger Bank-prosjektene. Selskapet skal etter planen overta Statkrafts andel i Dogger Bank. Det betyr at Statoils andel vil øke fra 25 prosent til 50 prosent.

Fakta: Statoils vindsatsing Sheringham Shoal: Åpnet i 2012. Eieis av Statoil sammen med Statkraft. Består av 88 vindturbiner som produserer strøm til 220.000 britiske husstander. Dudgeon: Under utbygging utenfor kysten av Norfolk. Eies av Statoil sammen med Statkraft. Vil levere strøm til rundt 410.000 britiske husstander når det starter produksjon. Hywind pilotanlegg, Skotland: Verdens første flytende havvindpark. Under utbygging. Vil bestå av 5 flytende vindturbiner. Bruker teknologi som er testet med én flytende vindmølle på kysten utenfor Karmøy siden 2010. Tilknyttet prosjektet kommer batteriparken Batwind, som skal lagre strømmen fra Hywind på land. Dogger Bank: Ligger utenfor kysten av Yorkshire i Storbritannia. Vil bli verdens største havvindpark. Utvikles av Statoil i samarbeid med Statkraft, Scottish and Southern Energy og RWE. Arkona: Statoil kjøpte i slutten av april halvparten av havvindparken Arkona. E.ON eier den andre halvparten. Vil kunne forsyne 400.000 tyske husstander med energi når prosjektet er ferdig utbygget.

Sheringham Shoal er en av verdens ti største havvindparker i produksjon, og kan forsyne inntil 220.000 britiske hjem med fornybar energi, skriver Statoil i en melding.

Parken, som ligger utenfor kysten av Norfolk, startet produksjonen i 2012 og har en kapasitet på 317 MW.

– Å overta operatøransvaret for Sheringham Shoal er en milepæl for Statoil. Dette er den første havvindparken i kommersiell drift som vi blir operatør for. Som operatør for både Sheringham Shoal og Dudgeon, som er under bygging og ligger i samme område, kan vi øke effektivitet og konkurransekraft på tvers av prosjektene, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger (NES).

Dogger Bank er verdens største havvindprosjekt, med tillatelse til utbygging av en total produksjonskapasitet på 4800 MW. Totalt har Dogger Bank-prosjektene potensial til å levere fornybar energi til inntil fem millioner britiske hjem.

Statoil åpner på fredag landbasen for Dudgeon havvindpark i Great Yarmouth under den maritime festivalen. Totalt skaper Sheringham Shoal og Dudgeon 85 jobber i Norfolk-området.

