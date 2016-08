Statoil øker verdien på Johan Sverdrup, tjener penger når oljeprisen er 25 dollar

Nåværende estimat for første fase av utbyggingsprosjektet er beregnet til 99 milliarder kroner, en reduksjon på 24 milliarder kroner siden plan for utbygging og drift PUD). Nåværende nullpunktspris er på under 25 dollar per fat for fase 1, skriver Statoil i en melding mandag morgen.



– Vi ser nå resultatene av godt samarbeid mellom Statoil, partnere og leverandører. Vi reduserer investerings-kostnadene betydelig, og vi øker kapasiteten, ressursanslaget og verdien av feltet. Johan Sverdrup er et prosjekt i verdensklasse, og vil skape store verdier for eiere og for samfunnet i generasjoner, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.

Mer effektiv

Det er høyere effektivitet innen boring og brønn, og høy kvalitet i planlegging og gjennomføring av prosjektet som er grunnen til at kostnadene er tatt ned, ifølge Statoil.

Johan Sverdrup-prosjektet skal utvikles gjennom flere faser. Estimat for fullfeltinvesteringene har blitt forbedret fra et spenn på 170–220 milliarder kroner i 2015 til 140–170 milliarder 2016-kroner.



Forbedringene for fullfeltutviklingen av Johan Sverdrup er i all hovedsak et resultat av optimalisering og forenkling av utbyggingskonseptet for fremtidige byggetrinn i nært samarbeid med leverandørindustrien, skriver Statoil i meldingen.



Statoil har også jobbet for å utvide prosesskapasiteten på Johan Sverdrup-feltsenter. Produksjonskapasiteten for fase 1 er nå estimert til 440.000 fat olje per dag. I plan for utbygging og drift var opprinnelig produksjonskapasitet for fase 1 estimert til mellom 315.000–380.000 fat olje per dag.



Så langt er partnerskapet i Johan Sverdrup enig om å utvide produksjons-kapasiteten for Johan Sverdrup med en ekstra prosessplattform på feltsenteret. Dette øker forventet full produksjonskapasitet for Johan Sverdrup fullfelt til 660.000 fat olje per dag. I plan for utbygging og drift ble full produksjon fra Johan Sverdrup estimert til 550.000 – 650.000 fat olje per dag. Endelig konseptvalg for fremtidige faser fastsettes ved beslutning om videreføring av prosjektet.

Høyere ressursanslag

Siden plan for utbygging og drift fase 1 har spennet i ressursanslaget for fullfelt forbedret seg fra 1,7-3,0 til 1,9-3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.



– Vi vil jobbe med ytterliggere forbedringer og Statoil har sammen med partnerskapet besluttet å bruke mer tid frem til beslutning om videreføring og endelig investeringsbeslutning for fremtidige byggetrinn, sier Margareth Øvrum, konserndirektør Teknologi, prosjekter og boring.



I plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup fase 1 var opprinnelig plan å ta beslutning om videreføring 2016 og investeringsbeslutning på slutten av 2017.

Ifølge den oppdaterte planen skal partnerne på prosjektet ta en beslutning om videreføring første halvår 2017, med en endelig investeringsbeslutning og innlevering plan for utbygging og drift i andre halvår 2018. Produksjonsstart for fullfelt opprettholdes til 2022.



