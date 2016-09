Statoil vraker strøm til fordel for gassturbiner på Johan Castberg

Det blir for dyrt å bygge ut Johan Castberg med kraft fra land, melder Statoil.

Arbeidet med kraftløsninger for Johan Castberg viser at kostnadene knyttet til kraft fra land inkludert de tekniske utfordringene, representerer en risiko for både tidsplan og gjennomførbarheten til prosjektet.

– Vi har utviklet en svært energieffektiv løsning for bruk av gassturbiner til kraftgenerering på Johan Castberg. Ved bruk av varmegjenvinning får vi hele 64 prosent virkningsgrad fra turbinene, noe som er unikt for gassturbiner på plattformer, sier teknologidirektør Margareth Øvrum i Statoil i en pressemelding.