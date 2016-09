Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger (NES), sier til Aftenbladet at prisene på vindkraft går nedover, og at offshore vind blir mer og mer lønnsomt.

- Vi er i dag godt posisjonert i de to største markedene for vindkraft, Storbritannia og Tyskland. Vi ser også på muligheter i hele Nordvest-Europa, blant annet i Nederland, Belgia og Frankrike. Det begynner også å røre seg i USA.