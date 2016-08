Statoils norgessjef: - Vi har langlysene på

Nylund sier at han tror oljemarkedet vil balansere seg ut, men at ingen vet hvor mye og når.

- Vi må være forberedt på at det blir større svingninger i framtiden. Derfor er det viktig å utvikle prosjekter som er robuste både når oljeprisen er høy og når den er lav. Vi har langlysene på, sier han.

Statoil-direktøren mener at selv om selskapet kutter i kostnader, går de samtidig litt motstrøms.

I 2014 leverte Statoil bare én utbyggingsplan til myndighetene, for et gassfunn på Gullfaks Rimfaksdalen. Året før, derimot, vedtok selskapet at de skulle bygge ut feltene Gina Krog og Aasta Hansteen, samt Oseberg Delta 2.

I 2015 leverte Statoil plan for utbygging og drift (PUD) for tre felt: Gullfaks Rimfaksdalen, Johan Sverdrup og Oseberg Vestflanken. I år har selskapet så langt levert to PUDer til myndighetene: Utgard og Byrding. Statoils Trestakk-funn i Nordsjøen nærmer seg også en mulig utbyggingsplan.

- Vi jobber med å få til gode prosjekter for å holde maskineriet i gang. Det at vi leverer disse utbyggingsplanene er et slags mottrekk til den fasen vi er i nå.

- Vi borer nå de første brønnene på Snøhvit siden 2007, plattformdekket til Gina Krog har nettopp blitt løftet på plass, Norne har fått en levetidsforlengelse og Njord blir rustet opp for flere tiår. Og det er flere ting som kommer om ikke så lenge, sier han.

Oljeprisfall

Nylund sier at selv om selskapets ledelse hadde sett at det måtte tiltak til for å redusere økende kostnader før oljeprisen falt fra over 100 til under 30 dollar per fat, ventet de ikke den kraftige nedgangen som kom.

- Kunne vi ha startet tidligere? Ja, det kunne vi.

Marie von Krogh

- Oljeprisen hadde gått opp fra 30 til 100 dollar per fat, og da så vi at kostnadsnivået fulgte med. Investeringene var fire ganger så høye, mens produksjonsnivået var omtrent likt. Vi sprang fortere og fortere, men egentlig stod vi stille. Det er nesten som å springe på en tredemølle. Men jeg tror at vi som industri må anerkjenne at vi ikke fullt ut så det som kom, sier Nylund.

- Kunne vi ha startet tidligere? Ja, det kunne vi. Men vi var faktisk blant de første som startet, og jeg tror at industrien har tatt mange viktige grep og at vi skal komme gjennom dette. Det som er det viktige nå er at vi ikke faller for fristelsen igjen, slik at det blir en eskalering der kostnadsnivået går opp og at vi kommer tilbake til dit vi var. Det er en risiko, som vi må gjøre hva vi kan med for å motvirke.

Stillingskutt og ungdom

Statoil annonserte i forrige uke at de ser et potensial for å kutte 600 stillinger offshore. Nylund understreker at dette ikke er noe som er vedtatt ennå, og at det her ikke nødvendigvis er snakk om å kutte i bemanningen.

- En god del av den bemanningen vi har offshore nå, vil i løpet av de neste årene gå av med pensjon. Derfor har vi sett på den totale bemanningen og sammenlignet med aktivitetsnivået de neste årene, sier han.

- Felt som Volve og Veslefrikk skal stenges ned. Samtidig begynner produksjonen på Gina Krog, Aasta Hansteen og Johan Sverdrup. Da må vi se på totaliteten og på om det er et potensial for effektivisering, gitt at vi kan gjøre dette på en sikker måte.

Marie von Krogh

Samtidig som selskapet kutter kostnader, mener Nylund at det er viktig å satse på de unge.

- Du forstår vel at de unge i dag som leser om kutt og nedskjæringer, ikke velger oljefag?

- Ja, her har vi alle en kommunikasjonsutfordring. Påfyllet av ny, frisk kompetanse er svært viktig. Spesielt i årene framover når det er så mye kompetanse som forsvinner ut. Derfor vil vi fortsette å ta inn fagarbeidere, ingeniører, traineer og lærlinger, sier Nylund.

Han mener også at det er viktig for unge i dag å forstå at i Statoil er det muligheter også for de som er kritiske til den tradisjonelle olje- og gassutvinningen.

- Hvis noen spør seg hvorfor de skal jobbe hos oss, når de er kritiske til alle utslippene som kommer fra olje- og gassindustrien, svarer jeg at det er nettopp derfor de skal komme og jobbe for oss. Det er viktig også med de som kan bidra med en kritisk stemme, og som kan være med på å utvikle nye løsninger, sier Nylund.

Økte klimamål

Når ONS starter mandag er det på dagen 20 år siden Sleipner-feltet startet produksjonen og også lagring av CO 2 . Her har det blitt fanget og lagret rundt 16 millioner tonn CO 2 som ellers hadde blitt sluppet rett ut i luften. Nylund mener dette er en god illustrasjon på hvordan Statoil jobber med å holde klimautslipp så lave som mulig, og legger til at de har ambisjoner om å kutte enda mer i utslippene i årene som kommer.

Dersom vi skal bli det foretrukne selskapet, landet, og industrien i framtiden må vi være med på å utvikle nye løsninger.

På Arendalsuka tidligere denne måneden presenterte samarbeidsorganet Konkraft og Statoil en ny målsetting for klimakutt.

- Vi snakket tidligere om å øke målsetningen mot 2020 til å redusere utslipp med 1,2 millioner tonn CO 2 . Vi har nå som Konkraft, sagt at mellom 2020 og 2030 vil vi trappe opp reduksjonen ytterligere med en 2,5 millioner tonns reduksjon. Statoil skal levere 80 prosent av dette, altså 2 millioner tonn, sier Nylund.

- Vi har ikke alle svarene på hvordan vi skal klare dette i dag. Men vi kan ikke lene oss tilbake, selv om vi er ledende i verden på klimagassutslipp fra oljesektoren i dag. Dersom vi skal bli det foretrukne selskapet, landet, og industrien i framtiden må vi være med på å utvikle nye løsninger.

Etterlyser nye områder

Nylund understreker samtidig at det er viktig for Statoil, og landet som olje- og gassnasjon, at politikerne åpner nye arealer for leting.

- Mulighetene kommer ikke av seg selv. Vi er veldig fornøyde med åpningen av nye områder i Barentshavet gjennom den 23. konsesjonsrunden. Dette jobber vi med nå, og vi skal bore minst to letebrønner til neste år.

- Men for å kunne opprettholde den produksjonen vi har i dag, må vi starte nå. Da må vi åpne enda flere områder, og vi må sette i gang med en konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen, sier Nylund.

Han sier at det Statoil ber om er at mest mulig kunnskap skal ligge til grunn for en så viktig beslutning for regionen, landet og industrien.

- Etter 2022, har vi per nå ingen nye større prosjekter og da får vi ikke nok påfyll. Det betyr at dersom vi ikke gjør noe nå, vil produksjonen på norsk sokkel begynne å falle i 2025, og med det også verdiskapingen fra vår industri, sier Nylund.

- Jeg vil ikke skape panikk, men det tar 10 år pluss/minus fra du finner noe til du kan sette et felt i drift. Da har vi egentlig ikke god tid.

