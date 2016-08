Studentene digger oljemessa

500 studenter fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Stavanger har ikke mistet trua på framtida i oljenæringen, tross halvert oljepris og rekordhøy arbeidsledighet.

Til ONS strømmer studentene som aldri før.

Tirsdag arrangeres studentenes dag, eller "University Day", som er et tilbud for studenter.

Banksjef i DNB, Rune Bjerke er ett av de store trekkplastrene.

Arrangemntet er fullbooket og har 500 påmeldte.

Det er gratis for studenter på ONS, men de må melde seg på selv.

Helene Andreassen

-Vi er utrolig glade for at studentene viser så stor interesse for ONS og oljebransjen fortsatt. Vi har lagt mye arbeid i et spennende program som skal si noe om famtidsutsiktene i bransjen. Programmet skal også inspirere studenene og gi tips tilhvordan de kan forberede seg. Mye er relevant for alle typer studier, sier prosjektleder for ONS Young Kristine Vestrheim.

Onsdag og torsdag er oljemessa åpen for videregående skoleelever.

Torsdag er det ungdomsskole-elevenes dag. Young innovation camp er en kunnskapskonkurranse, drevet av Lyse og ungt entreprenørskap. Her er fristen for påmelding gått ut og arrangementet er fullt.

LES OGSÅ:

Årets ONS blir tidenes grønneste

Kyllingstad er Olje-Norges 15. mektigste

Oljemakt: Thina Saltvedt knuser oljelobbyen