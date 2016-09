Tidligere Statoil-topp tror strømprisene dobles

- Kraftselskapene vil ikke primært legge slike kabler for å øke salget av norsk vannkraft til utlandet, men fordi flere kabler gjør at de kan øke strømprisen til norske forbrukere, sier Hongset til VG. Han sier at salg av norsk vannkraft ikke gir inntekter som presser prisene nedover i Norge, det er heller det motsatte som skjer.

- Poenget er at kraftprisene i Europa er høyere enn i Norge. Hvis det blir friere flyt av kraft mellom Norge og Europa, vil det være de europeiske prisene som setter kraftprisen i Norge.

Endringsforslaget i energiloven, hvor det foreslås at private kraftselskaper skal få bygge egne kraftkabler til utlandet, skal etter planen behandles av Stortinget i høst.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier det er viktig å slippe til private aktører, fordi det kan bidra til at det bygges billigere og med nye løsninger.

- Poenget er at vi har et betydelig kraftoverskudd, blant annet på grunn av kraftig økning av vindkraft. For tiden importerer vi billig kraft fra Tyskland. Å selge dyrt og kjøpe billig, fremstår som en god forretningsmodell, sier Lien til avisen.

