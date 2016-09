Truer med streik på norske plattformer

Industri Energi fikk ikke medhold i rettsaken mot bransjeforeningen Norsk olje og gass om at arbeidsgiverne hadde brutt sine forpliktelser i oljeserviceavtalen. Nå forbereder LO-forbundet seg på mulig streik innenfor oljeservice, ifølge områdeleder Ommund Stokka.

Årets tariffoppgjør på oljeservice skal til mekling hos Riksmekleren i Oslo tirsdag 20. september.

- Arbeidsgiverne er aggressive

-Vi vet det er tøffe tider, men er samtidig overrasket over arbeidsgivernes aggressivitet. Men det er ikke det samme som at vi ikke er forberedt. Industri Energi innfører nå streikeberedskap i organisasjonen og ser frem til meklingen med Norsk olje og gass 20. september, sier Stokka.

Bakgrunnen for striden er at Norsk olje og gass, som representerer 49 olje/gasselskaper og 59 leverandørbedrifter på norsk sokkel, i sommer inngikk en avtale med fagforeningen Safe. Denne nekter Industri Energi å godta, og anser meklingsresultatet som ulovlig.

- Avtalen som ble godtatt av Safe setter oljeserviceavtalens lønnstabell alvorlig tilbake i forhold til operatør/boring/forpleining. Det er en utvikling vi ganske enkelt ikke godtar, sier Stokka.

Norsk olje og gass er fornøyd

Avtalen som ble gjort med Safe i sommer er inngått på lovlig måte, i tråd med gjeldende praksis og regelverk, slår bransjeforeningen Norsk olje og gass fast etter seieren i arbeidsretten.

- Industri Energi fikk gjennom hele lønnsoppgjøret klare oppfordringer fra Norsk olje og gass om å forhandle før Safe. Industri Energi valgte av ukjente årsaker å utsette forhandlingene for oljeserviceavtalen. Dette til tross for at forbundet var kjent med hvilke frister og forpliktelser Norsk olje og gass hadde overfor Safe og Riksmekleren. Vi har hele tiden ment at Industri Energi selv må ta følgene av dette, og det har Arbeidsretten nå sagt seg enig i, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder i Norsk olje og gass i en uttalelse.

Industri Energi mener Norsk olje og gass forsøker å bruke et lite forbund til å forplikte Industri Energis 6500 oljeservicearbeidere til en dårlig overenskomst.

YS-forbundet Safe har drøyt 600 medlemmer innen oljeserviceområdet. Industri Energi har 60.000.

Arbeidsretten er en norsk særdomstol som behandler tvister som er knyttet til tariffavtaler. Arbeidsrettens dommer er endelige og kan, med svært få unntak, ikke ankes.

Safe-leder - Bare trist

Safe-leder Hilde-Marit Rysst sa til Aftenbladet i sommer at Industri Energi sin reaksjon på avtalen deres med Norsk olje og gass, bare er trist.

– Kritikken er like uforståelig som den er uriktig. Safe har fått et oppgjør på brønnserviceområdet der rammen ligger over frontfaget. For Safe framstår angrepet fra Industri Energi som et uttrykk for den frustrasjonen som må ha oppstått internt da det ble klart at Industri Energis strategi i dette oppgjøret gjorde at de spilte seg selv utover sidelinjen, sa Rysst.

Siv Dolmen

Rysst mener om Industri Energi virkelig hadde medlemmenes lønnsutvikling for øye foran årets lønnsoppgjør, hadde det vært klokt å samarbeide.

– Safe inviterte tidlig til et slikt samarbeid foran årets oppgjør, men Industri Energi ønsket intet samarbeid, noe som ble gjentatt også under meklingen på Sokkel-oppgjøret. Var det ett år der samarbeid ville vært naturlig, var det i år, med de massive angrepene på avtalene vi opplevde. Men Safe står med løftet hode og rak rygg etter dette oppgjøret: Vi har slått tilbake alle angrep, sier Rysst.

