- Jeg ville ikke spist fisken hver dag fra fjorden. Heller ikke krabbe, sier hobbyfisker Helge Audun Amdal i Åmsosen i Nedre Vats.

Aftenbladet treffer fiskeren i det han kommer i land med dagens krabbefangst. Den er stor. Tre fulle teiner, med store krabber, de aller fleste hunnkrabber. Amdal har matfatet like utenfor stuevinduet.

Men han tar sine forholdsregler i Vatsfjorden som er full av havets delikatesser, som stedbunden torsk, sei, lyr, brosme, krabbe og hummer, for å nevne noe. Fisking i Vatsfjorden er populært og heller ikke noe hokuspokus – det er lett å få noe.

- Temaet om forurensningen fra basen er vel mer eller mindre ferdigsnakket. Helst skulle vi vært den foruten. Jeg fisker der jeg har lyst og tenker at så lenge jeg ikke spiser fisken hver dag og holder meg til krabbe fire-fem ganger i året, går det helst godt, sier Amdal, mens han plukker store krabber ut av teina og legger de i bøtter.

- Gir full gass

På den andre siden av fjorden treffer vi nordsjøarbeider Asbjørn Nesheim i naustet sitt. Han nyter idyllen i vannkanten i friperioden og er i ferd med å reise et nytt naust. Han skulle også vært oljeskrothandleren foruten, men spiser fisk.

- Jeg gir full gass. Makrell, sei, torsk, lyr. Jeg spiser fisken. Jeg var motstander av etableringen, men det ser ut til at de har kontroll på det de driver med. Så lenge myndighetene ikke har kommet med restriksjoner for fisken, spiser jeg den, sier Nesheim.

Noe råd har ikke myndighetene kommet med for fisken. Forekomstene av tungmetaller, som for eksempel kvikksølv, i fisk er fortsatt under de anbefalte grenseverdiene.

Oljeskrot

Men i løpet av de ti siste årene har Vatsfjorden gått fra å være en fjord uten kjente forekomst av kvikksølv til å bli en fjord hvor det er registret høye verdier av kvikksølv og andre tungmetaller i fisk og krabbe. For litt over ti år siden begynte opphogging og gjenvinning av gamle oljeinnretninger ved Raunes i Vatsfjorden. Det startet med store mengder skrap fra gamle Ekofisk-installasjoner.

Fakta: Strid om opphogging Dette handler saken om i grove trekk: Oljeskrothandler: AF Decom har siden 2004 hogget opp oljeinstallasjoner i Vatsfjorden. Bedriften fikk tillatelse uten at det ble gjennomført konsekvensutredning for mulig forurensningsproblematikk. Fiske: Raunes Fiskefarm drev først oppdrett det som i dag er baseområde, men ble tvangsflyttet til naboeiendommen. Virksomheten er innstilt fordi de mener at fjorden forurenses. Rettssaker: Fiskefarmen fikk først 40 millioner i erstatning i tingretten, men tapte saken i lagmannsretten mot AF Decom i 2010. Nytt krav mot eier av plattformskrotet, ConocoPhillips, i januar 2014. Erstatningskrav er foreldet, ifølge Stavanger tingrett, noe også ankesaken i Gulating lagmannsrett forholdt seg til. Saken ble derfor ikke realitetsbehandlet. Forurensing: Raunes Fiskefarm mener det skjer mer forurensing enn det som kommer fram av Nivas miljøovervåkingsprogram som er bestilt av AF Decom. Miljødirektoratet mener utslippstillatelsene blir fulgt. Andre målinger viser stor økning i PCB og kvikksølv, sørlig gjelder det spredning av kvikksølv til luft. I sjø: Til tross for store protester, både fra Fylkesmannen i Rogaland og Fiskeridirektoratet har kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt tillatelse til at opphogging også kan skje i sjøen i Vatsfjorden, noe som Vindafjord kommune har innstilt på.

Når tallene sammenlignes med andre norske fjorder i basisundersøkelsen 2013 fra Nifes, Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning, har Vatsfjorden kommet helt opp i toppen når det gjelder tungmetaller i fisk (se tabeller). I 2002 og 2004 leverte henholdsvis Rogalandsforskning og Miljøbistand rapporter om tilstanden i Vatsfjorden. Kvikksølv ble ikke funnet i noen målinger, bortsett fra et par, der verdiene var så lave at de så vidt ble registrert.

Fakta: Miljøtilstand Her er noen nøkkelpunkt fra Nifes’ undersøkelse i 2014 i Vatsfjorden: Blåskjell viste lave konsentrasjoner av kvikksølv enn generelt fra noskekysten. Krabber: Klokjøtt viste høyere forekomst av kvikksølv enn resten av Rogaland og landet for øvrig, men under EUs og Norges øvre grenseverdi. Torsk: Høyere forekomst av kvikksølv i torskelever enn andre fjorder i Rogaland, men under grensene for mattrygghet All torsk hadde for øvrig høyere konsentrasjoner av dioksiner og PCB som var høyere enn grenseverdier for fiskelever. Brosme: Nivået av dioksiner og dl-PCB samt sum PCB6 i lever av brosme var over grenseverdiene i alle prøvene. Konklusjon: Ut fra resultatene i undersøkelsen ser sjømat fra Vatsfjorden ut til å være noe påvirket av kvikksølv og PCB, men det er ikke grunnlag for å si at det har vært noen endring i nivåene av de analyserte stoffene i Vatsfjorden fra 2013 til 2014.

Fakta: Miljøparagrafen Hovedtrekkene i grunnlovens miljøparagraf: «Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har krav på kunnskap om miljøets tilstand og virkningene av iverksatte og planlagte inngrep i naturen. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Alvorlighetsgraden av kvikksølvforekomstene varierer alt etter hvilke prøveresultater som legges fram og hvem som forsvarer dem. De offisielle målingene gjennomføres av Niva, Norsk institutt for vannforskning, på vegne av bedriften AF Decom. Det er en del av kravet i tillatelsen at bedriften skal gjennomføre standardisert miljøovervåking. Det er også disse resultatene Miljødirektoratet forholder seg til.

20 millioner på fjordkamp

Han humrer godt, Jakob Hatteland i Nedre Vats. Nærmere bestemt i Åmsosen. I kontoret ved kaien der han har utviklet sitt milliardkonsern innen datateknologi. Fra vittige tunger hevdes det at han startet med en bærepose og en cola i hånden der han dro rundt og solgte små teknologiske datakomponenter til oljeselskap. 45 år senere har konsernet Hatteland-gruppen vokst til 15 selskap, der særlig auto store, robotløsning for varehus, er driveren.

Men han humrer altså. Og det er ikke av glede, slik han har for vane å gjøre. Da rister hele kroppen, mens den kledelige, grå barten vibrerer. Nå er det av resignasjon. De siste årene har Jakob Hatteland engasjert seg sterkt i kampen for en ren fjord. Først og fremst gjennom eierskapet i Raunes Fiskefarm, oppdrettsbedriften som ble fintet bort og plassert på sidelinjen da AF Decom inngikk avtale med Vindafjord kommune om å starte opphogging av utrangerte oljeinstallasjoner. Først måtte fiskeoppdretterne flytte, deretter måtte bedriften legge inn årene på grunn av det den mener er for mye forurensning fra opphogger AF Decom.

Kort sagt, Hatteland mener han har vist myndighetene veien til brønnen, likevel ser ikke myndighetene vannet.

- Nå lar jeg saken ligge i ro. Myndighetene har all dokumentasjonen de trenger. Men jeg har ikke noen tiltro til at noe vil skje for at forholdene bedres. Det triste oppi det hele er at AF Decom kunne gjort hele arbeidsprosessen sikker. Med en investering på rundt 500 millioner kroner, som for nordsjøhallen til Aibel i Haugesund, kunne det blitt bygget en innendørs hall. Da ville hele problemet med blant annet støvflukt fra anlegget blitt borte, sier Hatteland.

I stedet må han nå se at AF Decom går den motsatte veien og har fått tillatelse til å hogge opp i sjøen med høyere risiko for utslipp. Et sted rundt 20 millioner kroner har han brukt på kampen for Vatsfjorden, anslår han. Flere av millionene er gått til omfattende miljøundersøkelser og analyser av fisk, jordsmonn og beplanting. I tillegg til advokatutgifter og saksomkostninger for flere rettssaker.

Undersøkelser som er langt mer omfattende enn det lovpålagte miljøovervåkingsprogrammet som Niva gjør for opphogger AF Decom.

- Alt har gått galt fra begynnelsen av. Ved etableringen av bedriften var det ingen konsekvensanalyser. Selv om det åpenbart skjer forurensing til luft og sjø, lukker myndighetene øynene. Miljødirektoratet har ikke tatt faresignalene på alvor, men kommer som regel med spekulative bortforklaringer, sier Hatteland.

"Ikke gode nok"

For første gang siden opphoggingen startet, skriver Miljødirektoratet i et brev fra 5. juli i år til AF Decom, at direktoratet anser måleresultatene for ikke å være gode nok. Direktoratet slår fast at de fleste av målestasjonene i Vatsfjorden «ikke oppnår god kjemisk tilstand», og de tilfredsstiller heller ikke miljømålene for stoffene som finnes i vannet. Brevet står i kontrast til Miljødirektoratets tolkning av Nivas resultater i 2014, der direktoratet skriver at tilstanden i Ytre Vatsfjorden har «meget god kjemisk og økologisk tilstand».

Overfor Aftenbladet sier Miljødirektoratet at det ikke er bekymret for utviklingen. Årsaken til at resultatene nå ikke oppnår god nok kvalitet, skyldes endring i grenseverdiene, ifølge Ragnhild Orvik, seksjonsleder industriseksjon 1 i Miljødirektoratet.

Innrømmer faktafeil

Miljødirektoratet viser til tidligere bygging av offshoreinstallasjoner i Vatsfjorden som en mulig årsak til oppsvinget i kvikksølv. Problemet er bare at det aldri ble bygget oljeinstallasjoner i Vatsfjorden – og de plattformdekkene som ble bygget i nabofjorden, den dype Yrkefjorden, inneholdt verken kvikksølv eller PCB. Nå innrømmer Miljødirektoratet at dette ikke er riktig.

- Formuleringen vår er upresis. AF Decom sitt anlegg ligger i Vatsfjorden, men hører til vannforekomst Yrkefjorden hvor det er bygget oljeinstallasjoner, sier Orvik.

- Andre prøver som er gjort av miljøtilstanden i fjorden, viser høyere utslag av kvikksølv til vann og jord enn Nivas undersøkelser. Forholder Miljødirektoratet seg ikke til disse rapportene?

- Vi forholder oss til alle rapportene vi får inn. Men overordnet er tendensen i Nifes-rapportene de samme som i Nivas rapporter. Fjorden er noe påvirket av kvikksølv, men det er ikke lett å sammenligne rapportene direkte, siden de er metodisk forskjellige, sier Orvik.

- Hva er årsaken til at en fjord uten kjent forekomst av kvikksølv i løpet av ti år får et plutselig oppsving i kvikksølvnivået?

- Resultatene fra denne rapporten skiller seg ikke fra tidligere undersøkelser. Jeg kjenner ikke rapportene fra 2002 og 2004 (Orvik fikk rapportene til gjennomlesing, red.anm.), men resultatene fra vannovervåking ved AF Decom sitt anlegg i Vats har ikke endret seg betydelig fra 2009.

- På generell basis ser vi at en mulig forklaring er at tidligere tiders utslipp av kvikksølv til luft kan ha bundet seg til jordsmonnet. Økt nedbør de siste årene fører til økt avrenning som kan ta med seg kvikksølvet videre ut i norske vann og elver. Videre kan mer nedbør gi økt nedfall av luftbåren kvikksølv. Det kan også være andre årsaker.

- Når dette skjer i Vatsfjorden, uten kjent tidligere forekomst av kvikksølv, kan det da utelukkes at dette skyldes virksomheten til AF Decom som behandler kvikksølv i avfallet fra de tidligere oljeinstallasjonene?

- AF Decom behandler ikke store mengder kvikksølv i avfallet. Det er kun en mindre mengde av avfallet som vil være i prosessrør med avleiringer (scale, red.anm.) som inneholder kvikksølv. Utvikling i Vatsfjorden og Yrkefjorden skiller seg ikke vesentlig fra andre norske fjorder. På bakgrunn av den gjennomgåtte rapporten er det lite som tyder på at AF Decom er en vesentlig kilde til den dårlige tilstanden i vannforekomstene, mener Orvik.

Farlig kvikksølv

Kvikksølv kommer opp til overflaten ved oljeproduksjon, og det finnes i prosessrør, prosessutstyr og borekaksavleiringer. Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og tas opp i næringskjeden. Kvikksølv kan forårsake skader på nervesystemet, nyrer og reproduksjonsevne.

I miljøundersøkelsene som er utført av Nifes, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, ligger testene for kvikksølv i krabbe og PCB i torske- og brosmelever over det Niva har funnet.

Niva har også opp gjennom årene gjennomført jord- og moseprøver på land. Konklusjonen er at disse, etter et oppsving i 2011, også er gode og under kravene. Her er også kvikksølv vurdert. For øvrig har professor Eiliv Steinnes, som tidligere har utført de landsomfattende prøvene for Miljødirektoratet, påpekt at moseprøvene er feil utført.

Stor aktivitet

Før møtet med Jakob Hatteland får Aftenbladet en rask omvisning på basen til oljeskrothandler AF Offshore Decom på Raunes, litt lenger ute i fjorden. Her har de vel 45 ansatte hektiske tider. Plassjef Stein Espen Bøe viser rundt i sommerens ankomne metall. Den største er Murchison-plattformen på 25.000 tonn som kommer fra britisk sektor. Selve Murchison-feltet strekker seg også inn i norsk område, slik at delingen av produksjonen lå på 78 mot 22 prosent i favør Storbritannia.

Den skal hogges opp og gjenvinnes fram mot 2021. I tillegg ligger en Valhall-innretning klar til opphogging på kaien. Det er 2/4 G-innretningen som ankom i sommer. Bøe viser og peker på maskinen som kutter og presser metall sammen. Etter prinsipp fra bilopphugging, bare betydelig kraftigere. To maskinførere i hver sin gravemaskin, med klype foran, forer innretningen med metall.

Arbeidsmengden forventes å øke betydelig i årene som kommer. Det er gjennom den såkalte Ospar-konvensjonen, Oslo-Paris-konvensjonen som tar for seg å verne om det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren, at Norge har forpliktet seg til å fjerne blant annet utrangerte oljeinstallasjoner. Selve ansvaret hviler på operatørselskapene. Bedriften anslår selv at i hele nordsjøbassenget, med nederlandsk, tysk, dansk, norsk og britisk sektor, vil det de neste 30 til 40 årene være 550 innretningen fra oljeindustrien som skal hogges opp og brukes på nytt. Alt metallet går nemlig til Mo i Rana for gjenvinning.

Milliardindustri

Et nøkternt og meget omtrentlig anslag fra Oljedirektoratet i 2011 viste at fram mot 2020 ligger det an til at oljeselskapene bruker 15 milliarder kroner på fjerning og gjenvinning av oljeinstallasjoner på norsk sokkel. Videre viste Oljedirektoratet til at bransjen totalt må bruke 170 milliarder kroner for å fjerne og rydde opp for rundt 200 oljeinstallasjoner på norsk sokkel. Tallene er beheftet med stor usikkerhet og er ikke oppdaterte siden 2011.

Fire anlegg i Norge har tillatelse til å hogge opp offshoreinstallasjoner. I tillegg til aktiviteten i Vats finnes det fasiliteter ved Kværner Stord og Scanmet, begge Stord i Hordaland, og Lutelandet i Sogn og Fjordane, hvor Yme nå hogges opp. Med dette følger også forurensningsproblematikken. Plattformene som kommer inn fra norsk sokkel kan inneholde miljøgifter som kvikksølv, PCB og radioaktivt avfall. Flere har også vist seg å inneholde asbest.

14. september ble det avdekket et større utslipp fra AF Offshore Decom. Det er fortsatt under politietterforskning. I en av de mange rettssakene kom det fram at disse utslippene kunne skjedd over flere år, noe bedriften selv bestrider.

Ifølge plassjef Bøe i AF Offshore Decom skjer håndtering og lagring av avfall innendørs, der også alle prosessrør blir rengjort før oppklipping. Spørsmålet i forurensningssaken er hvor store mengder miljøgifter som kommer fra basen til omgivelsene via luft og vannveien. På basen mener plassjef Bøe at alt er godt ivaretatt når det gjelder å hindre utslipp til omgivelsene.

- Vi forholder oss til utslippstillatelsen gitt av Miljødirektoratet, og her ligger vi innenfor de kravene som stilles, sier Bøe. Han opplyser at renseanlegget, et sandfilter, renser vannet for tungmetaller og uønskede partikler.

- Hele basen er spesialdesignet for gjenvinning av oljeinstallasjoner. All avrenning fra basen går gjennom et dreneringssystem og videre pumpes det opp i et renseanlegg og renses til godt under de kriteriene som er satt av myndighetene. Det blir tatt prøver før vannet slippes i sjøen. Vannet renses i to trinn, forklarer han.

- Hvilke stoffer renses vekk?

- Alle partikler som er i vannet blir tatt ut derifra gjennom et prosessanlegg som renser vannet gjennom et sandfilter, sier Bøe.

Viser ikke renseanlegget

Når Aftenbladet ber om å få se på renseanlegget, har imidlertid ikke plassjefen tid og viser til at han skal i et møte. Han påpeker også at den opprinnelige timen som var satt av, er overskredet. Av denne timen gikk rundt 35 minutter til fremvisning av en selskapspresentasjon. Plassjef Bøe var til stede, mens prosjektdirektør Odd Magne Grøntvedt opptrådte på videooverføring fra Oslo. Der svarte han kontant nei på spørsmål om bedriften har vurdert å bygge innendørs hall for å begrense spredning av avfallsstoffer til omgivelsene.

Plassjef Bøe legger til at en hall ville vært lite hensiktsmessig, på grunn av størrelse på installasjonene og påstår at det er svært lite støvflukt fra basen.

- Ved skjærebrenning er det lite annet som slippes ut enn skjærebrenningsgassen som blir brukt. Støvflukt kontrolleres, begrenses og måles - og at vi har målinger som viser svært lav støvflukt, sier Bøe, som sier videre at alt farlig avfall fraktes bort til deponi og godkjente mottak.

- Hvor god oversikt har dere over mengdene giftig avfall som kvikksølv og PCB?

- Vi har veldig god oversikt over innholdet. Det er funnet minimalt med PCB. Oljeselskapene gjør selv en egen kartlegging, og vi gjør selv en egen kartlegging av alle delene før fjerning skjer. Vi tar ut prøver i en tidlig fase og dokumenterer tidlig hvordan de ulike delene skal behandles når de kommer til land. Det blir også sendt prøver til land for grundige analyser, sier Bøe.

Han kan likevel ikke opplyse den totale mengden av de ulike giftige stoffene som bedriften behandler. Han legger også til at bedriften har god kontroll på det radioaktive avfallet som håndteres. For Murchison-plattformen som er inne nå, har Gruppen for et bedre miljø i Vats- og Yrkefjorden fått opplyst at det kan dreie seg om så mye som 100 tonn med kvikksølvholdig materiale eller scale. Tallet er imidlertid ikke bekreftet.

Skepsis hos Fylkesmannen

Selv om Fylkesmannen i Rogaland og Norges Fiskarlag leverte innsigelse for at opphogging skulle skje i sjøen, slo staten og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner igjennom og tillot demontering i sjøen i Vats.

Da saken rullet høsten 2014, sa fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa til Aftenbladet:

- Vi tar Vindafjord kommune på alvor når det gjelder arbeidsplasser. Men av hensyn til fiske og miljø mener vi at den industrielle virksomheten dette dreier seg om, må foregå på land og ved kai, ikke ute i sjøen.

Når det gjelder demontering i sjø, har altså AF Offshore Decom tillatelse til dette. Likevel sier plassjef Bøe og prosjektdirektør Grøntvedt at det ikke foreligger umiddelbare planer om seksjonering i sjø, men det kommer an på hvilke prosjekt som kommer inn.

Flere titalls kilo kvikksølv

Selv om opphoggerbedriften sier at utslippene til luft er minimale, viser undersøkelser noe annet. AF Decom har ikke spesifikke utslippstillatelser til luft, verken av kvikksølv eller andre prioriterte stoffer. Til sjøen kan bedriften slippe ut 40 gram årlig. I 2014 bekreftet to undersøkelser av jordprøver tatt av Bioforsk, fra et 49 dekar stort område, stort nedfall av kvikksølv, zink og arsen. Første undersøkelse var i mai 2014. Prøvene viste 2,9 kilo kvikksølv, 23 kilo arsen og 353 kilo zink. Den andre ble utført i juli 2014 der antall målepunkter ble økt og målt i forskjellig dybde.

Denne undersøkelsen viste 1,3 kilo kvikksølv og 31 kilo arsen. Bioforsk la også til at det var usikkerhet knyttet til hvor mye som var vasket bort og ut i sjø som følge av nedbør. Bioforsk fant ikke PCB i jordprøvene, men skrev at for de tre nevnte stoffene var nivåene så høye at de måtte komme fra omgivelsene. Rapporten var rekvirert av Raunes Fiskefarm hvor it-gründer Jakob Hatteland altså er hovedaksjonær.

- Storskalaproblem

I et brev til Miljødirektoratet i august 2015 skriver Nibio, som Bioforsk nå er en del av, at bare på området som er undersøkt, kan det dreie seg om flere titalls kilo med kvikksølv som er sluppet ut fra AF Decom. I brevet skriver seniorforsker Ketil Haarstad at de høye kvikksølvverdiene taler for seg. Undersøkelsen som Bioforsk gjorde, var svært omfattende med 60 målepunkt og var en bredere undersøkelse enn målinger som Sintef har gjort for AF Decom.

Likevel ville ikke Miljødirektoratet anerkjenne funnene, noe Haarstad bemerker:

«MD skriver avslutningsvis at de vil følge nøye med på den videre utvikling. Det kan være grunn til å stille spørsmål om de vil være i stand til dette basert på den prøvetakingsstrategi som er valgt fram til nå». Etterpå har Haarstad engasjert seg videre og slått fast at forurensningen i Vatsfjorden er et storskala problem.

- Vises først om mange år

Tilbake hos Jakob Hatteland innerst i Åmsosen. Han følger Haarstads resonnement. Han mener myndighetene undervurderer langtidsvirkningene kvikksølvutslippene vil ha på fjorden.

- Bedriften har lov til å slippe ut 40 gram kvikksølv til sjø i løpet av ett år, det ville ikke hatt noe effekt på fjorden. Det er snakk om flere kilo med kvikksølv som må til i en fjord for at det skal kunne vise igjen i sedimenter og sjømat, sier Hatteland.

Han er klar på at myndighetene ut i fra et føre-var-prinsipp burde tatt sine forholdsregler. Effektene av kvikksølv-forurensningen frykter han ikke vil vise seg for fullt før om mange år. Hatteland har liten tiltro til at Miljødirektoratet åpner for at det kan dreie seg om langtransportert kvikksølv som plutselig har havnet i Vatsfjorden.

- Det langtransporterte kvikksølvet er ørlite og nærmest konstant per kvadratmeter over hele landet. Det vil selvsagt ikke helt plutselig konsentrere seg rundt basen på Raunes. Hvorfor er det da kvikksølv i jord, takrenner, på tak og luftfilter i Vats som øker jo nærmere basen du kommer, sier Hatteland og viser til målingene som er gjort i nabobedriften Raunes Fiskefarm.

Fortsatt er colaen en nær følgesvenn. Hatteland tar en slurk av den lette zero-varianten fra glasset på bordet foran seg.

- Slik jeg ser det, er det ikke lenger noen indikasjoner på at AF Decom ikke forurenser fjorden. Vi må huske på at Vatsfjorden var en fjord helt uten kjente kvikksølvforekomster før opphoggingen startet. I løpet av få år kommer det kvikksølv i fjorden. Vi har også bedt Miljødirektoratet om å foreta nye, uavhengige undersøkelser. Også det er blitt avvist. Jeg stusser egentlig mest på at myndighetene ikke ser sammenhengen. Dessverre er jeg redd for at denne saken er politisk styrt, sier Jakob Hatteland.

