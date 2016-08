Sosiale medier myldrer av første skoledag, barnehagestart og foreldres emosjonelle farvel til sine små. Her også. Bare motsatt.

Sist søndag tok vi valget og sendte oppsigelse til barnehagen, 22.000 kr i måneden er for mye. Brorparten av Canada har enda ikke oppdaget hvor flott det er med subsidierte barnehager. Dette var et valg fylt med tårer og tvil.

Farvel til egentid, fra 1. oktober blir jeg hjemmeværende trebarnsmor på fulltid. Noen kaller det husmor. Jeg hater det ordet, det er så ladet med stigma.

«Husmor. Ordet gir meg frysninger»

En hånd på stekepanna, en unge på armen mens to andre river i skjørtekanten. Vasken på kjøkkenbenken, vinen i skapet. Stort smil om munnen.

Fakta: Om meg Jeg heter Kristine Nyborg. Før jobbet jeg som frilansfotograf og flyttet rundt som jeg ville. Jeg har bodd i San Francisco, New York, Alaska, Tromsø og Oslo. Jeg savner alle stedene hele tiden. Jeg savner friheten, å kunne våkne hver dag og eie dagen. Den forrige fasen av livet var helt usedvanlig fantastisk. Nå bor jeg i Vancouver med min kanadiske mann og våre tre språkforvirrede barn, født med 15 måneders mellomrom. De to yngste er 2, den eldste 3 år, og støvet etter en travel barseltid har roet seg noe. Denne nye fasen i livet er også usedvanlig fantastisk, bare på en helt annen måte. Så lenge jeg husker å le er det er faktisk ganske gøy. For det er travelt med barn, og de trenger deg hele tiden. Kontrasten mellom det frie frilanslivet og det strukturerte mammalivet er ekstrem. Alle dager er like og ulike, alt er nytt og det blir aldri nok tid. Dessuten husker jeg nesten ingenting av det som skjedde igår eller i forrige uke, alt er en mølje i hodet. Så jeg skriver det ned , for å huske denne viktige lange, korte tiden. Velkommen til bloggen min.

NTB/ Scanpix

Jeg må innrømme at dette bildet passer, jeg har ofte en hånd på stekepanna, en unge på armen og to som river i buksebeina. Vasken står ubrettet i kurven på gulvet, men jeg har ikke et stort smil om munnen og vinen er urørt i skapet for jeg orker ikke unger i bakrus.

Husmor. Ordet gir meg frysninger, et bilde av den ulærte kvinnen som ikke kan annet enn å være nikkedukke til mannen sin. Så fikk jeg tre barn på rappen og sa ja til å flytte til et land med stive barnehagepriser.

Tidsklemme

Sa ja til at Mannen skulle få fullføre studiene sine. Jeg sa ja, og nå står vi ved et veiskille: Enten gir jeg opp min karriere som fotojournalist, finner en stødig, lønnsom jobb, og bruker hele lønnen på barnepass. Tidsklemme.

Privat

Eller jeg er hjemmeværende frilanser ansvarlig for å aktivisere tre små. Tidsfattig. Vi gikk for det siste. Detaljene bak bråkete ettermiddager, søskenkrangling og mangel på egentid blir kanskje diffuse når jeg om tjue år tenker tilbake på denne tiden med barna.

For selv om smilet ikke er der når jeg står på kjøkkenet og sjonglerer mat og barn, så er det der når jeg legger meg. Når jeg våkner. Når de våkner. Når de ler.

Når de klarer noe nytt. Når de leker sammen. Når de bruker feil ord. Når de bruker rett ord.

Denne boken skal få hvem som helst til å sovne Axel (2) har lakenskrekk, vi lot ham teste. Se hvordan det gikk.

Privat

Ikke husmor, men husholdningssjef med pedagogisk ansvar for underholdende lek og frihet til å reise på oppdrag når kjøkkenkontoret blir klaustrofobisk. Det er avtalen med Mannen.

(Hentet med tillatelse fra bloggen Kald kopp - mamma med heltidsjobb på deltid)