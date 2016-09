Verden rundt ønsker foreldre at barna skal vokse opp til å bli gode, selvstendige voksne. Men når det gjelder deltagelse i husarbeid, er det mange som ofte unnlater å la barna få den verdifulle læringen det er å gjøre oppgaver i hjemmet.

Men ved hvilken alder kan man forvente at barn kan klare ulike oppgaver?

Nettstedet Brightside.me har satt opp en alder-for-alder-oversikt basert på tankegang fra den italienske legen Maria Montessori.

2-3 år:

Illustrasjonsfoto NTB/ Scanpix

Dekke bordet - feie små gulvområder - fylle glass med vann - bytte kjøkkenhåndklær - rydde etter seg selv ved middagsbordet

4 -5 år:

Sortere bestikk - rydde ut av handleposer - ta skitne kopper og tallerkner bort fra bordet - hjelpe til å med å tømme oppvaskmaskinen - bruke støvsuger - brette kjøkkenhåndklær

6 - 7 år:

Tømme oppvaskin på egenhånd - hjelpe til med å lage enkle retter - feie gulvet - rydde fullstendig av matbordet og vaske - skrelle grønnsaker - tørke støv av benker

8 - 9 år:

Ta ut søppelet - vaske opp - putte inn i oppvaskmaskinen - hjelpe til med å vaske kjøleskapet - handle på butikken etter en handleliste - tilberede te, kaffe eller jus og helle oppi kopper

10 - 11 år:

Lage mat - hjelpe til med matplanlegging - rengjøre stekeovn og ovntopp

12 +:

Moppe/vaske gulvet - lage enkle desserter - lage middag til hele familien

Viktig å vise hva som faktisk gjøres

Vi presenterte listen for to norske eksperter. Malin Skaar, leder for Lilleborg Forbrukerservice, synes den har mye for seg.

- Det er viktig å involvere barna tidlig, slik at de ser hva som faktisk må gjøres i hverdagen. I begynnelsen vil det mest sannsynlig ta mer tid å sette i gang, følge opp og så videre, men det er garantert godt investert tid, sier hun.

Hun mener det derimot er viktig å påpeke at barn må unngå å komme i direkte kontakt med rengjøringsmidler. La barna rydde, støvtørke, tørrmoppe, støvsuge, vaske bordet med klut og kun rent vann.

- Barn kan gjøre dette, men også mye mer, mye tidligere

Inger-Lise Køltzow er firebarnsmor, forfatter og pedagog. Hun har skrevet bok som blant annet handler om barns deltagelse i husarbeid. Foruten erfaring fra eget hjem, har hun god kjennskap til hva de minste kan bidra med fra tiden hun drev familiebarnehage.

- Barn kan gjøre dette, men også mye mer, mye tidligere, slår hun fast.

Illustrasjonsfoto NTB/Scanpix

Hun mener blant annet at det aldri er for tidlig å eksponere og forberede barn på husarbeid. Der den amerikanske listen starter med toårsalderen, vil hun begynne enda tidligere:

- Ta med den lille sittende i vippestolen når du skal henge opp en vask. Lag mat mens babyen sitter og ser på fra høystolen. La henne gjerne få herme med sin egne visp og bolle, sier Køltzow.

Ved hjelp av en voksens hånd kan en ettåring fint øve på å knekke egg i hånden, kjevle, vispe, kna deiger, rulle rundstykker og putte grønnsaker i vann.

- Den kan også vaske bordet med en klut. Ettåringen elsker å støvsuge, men gjør ennå mye annet med den enn å støvsuge. Det er ikke så mye hjelp i de aller minste, men langsomt venner de seg til det og plutselig er det blitt en hjelp.

Tenk oppgaver ut av boksen

Køltzow oppfordrer til å tenke litt ut av boksen.

- De minste kan tas med ut når det skal strøs på glatta, de kan være konsentrert og beskjeftiget med en spade utrolig lenge. Vanne blomster er stas, men jeg har lært meg at det var lurest å holde det til vanning utendørs, det ble relativt vått på gulvet mitt inne, sier hun.

For toåringen åpner det seg nye utfordringer:

- En toåring klarer oppgaver som å riste vått tøy og henge opp. Er man sammen med barnet og tar en trall eller regle, går det som en lek, sier Køltzow.

«Dette hadde ikke pappa klart uten hjelp fra deg»

Vær nøye med å skryte av barnet, og la det føle seg uunnværlig. Si slikt som : «Dette hadde ikke pappa klart uten hjelp fra deg»

Illustrasjonsfoto NTB/ Scanpix

- Toåringer som er flinke motorisk kan ta ut av oppvaskmaskinen – og under oppsyn sortere bestikk. Han kan rake, stable ved, dra opp poteter og gulrøtter. Toåringen elsker å hjelpe til med å vaske i huset. Gi ham en tilpasset mopp med ikke for mye vann på og sørg for å ha vaskebøtta stående utenfor rekkevidde, anbefaler Køltzow.

- Om det ikke er så mye direkte hjelp i toåringen, fordelen er at man får gjort en del mens de er hjemme og våkne, i tillegg til at de vennes til ulike arbeidsoppgaver, legger hun til.

Avansert oppgaver for treåringen

Treåringen kan gjøre ganske avanserte oppgaver hvis den har fått øvet seg. Det gjelder for alle aldre, mener Køltzow. Man kan ikke uten videre hoppe oppe stegene og gå rett på noe alderstilpasset, dersom oppgavene ikke er blitt gradvis introdusert fra de var små.

- Tre-fireårsalderen er fin for da er barnet gjerne veldig villig til å hjelpe til. Da bør man smi mens jernet er varmt. Selv om ikke standarden er på topp, begynner hjelpen virkelig å bli til hjelp.

Barn i den alderen kan rydde på rommet sitt. På kjøkkenet kan hun vaske opp i kummen, under tilsyn bruke kniv på myke grønnsaker og frukt , rense bær som jordbær, øse i muffinsformer og trille deig.

Fireåringen kan man ta med på nesten hva som helst, på egenhånd kan han dekke bordet og rydde etter seg selv og andre, måle opp og helle over i boller forbindelse med matlaging.

Mer selvstendig

Av seksåringer kan man kreve at de gjør ting selv, bake en kake helt selv, pynte et selskapsbord, skifte putetrekk der du skifter dynene, så og følge opp planter.

Tar man et byks til tiåringen kan han gjøre all slags matlaging, koke poteter, lage rører. Vaske med høyttrykksspyler, gjøre en grundig støvtørk og rydde i systemer i hyller og skap.

- Det hender at et tiåring kan ta initiativ til å gjøre husarbeid på egenhånd. De gangene det skjer, er det sterke scener, humrer hun.

Den viktige følelsen av å være til nytte

Generelt anbefaler Køltzow foreldre å sørge for å få bittelitt hjelp av barna hver dag.

- I tillegg til at man forbereder dem på et selvstendig liv når de flytter hjemmefra, det er viktig for barn å oppleve at de trengs i en familie, den følelsen er ikke mindre viktig hos tenåringen, sier hun.

Illustrasjonsfoto NTB/ Scanpix

Det kan være vanskelig for tenåringsforeldre å finne lommer i hverdagen for en god prat med ungdommen. Man kan rekke å prate om mye dersom man går i gang med støvtørking i andreetasjen sammen.

- Foreldre med støv på hjernen og hang etter perfeksjon må gi slipp. Barns standard er god nok, og etter hvert blir den bedre og bedre. Det er mye mer å vinne enn å tape på å involvere dem litt etter litt, alt tilpasset sin alder og sitt nivå, sier hun.

