Gutter: PC-dag og «fart og moro» Jenter: Neglespa og såpeverksted

Hanne Moe Reitan, førstevara for Venstre i bystyret i Trondheim og varamedlem i oppvekstkomiteen, reagerte umiddelbart da hun fikk se SFO-planen for trondheimsskolen. Den spres nå i sosiale medier.

- Jeg trodde først det var en spøk, og at planen var fra mange år tilbake. Men så skjønte jeg at den var fra høsten 2016. Det synes jeg er veldig synd, sier hun til Adresseavisen.

På planen for jentegruppen står blant annet å lage egne armbånd og neglespa. For guttegruppen er det aktiviteter som guttefilm og fart og moro i gymsalen.

- Hører fortiden til

Moe Reitan understreker at hun ikke har barn ved den aktuelle skolen.

- Jeg reagerer på at man deler inn aktivitetene etter kjønn. Hadde jeg vært en av jentene som hadde gått på denne SFO-en, så ville jeg vært gutt, sier hun til Adressa.

Hun trodde en slik aktivitetsplan var noe som tilhørte 50-tallet. Hun synes det er trist at guttene skal få drive med aktiviteter som er artig og som det er fart i, mens jenter skal sitte og drive med håndarbeid.

- Det var ikke greit på 50-tallet heller, men dette hører fortiden til, sier Moe Reitan.

Leder for FAU ved den aktuelle skolen sier at de har diskutert planen, men at de ikke har fått vesentlig mange klager.

- Gjort i beste mening

Den utdannede spesialpedagogen har jobbet med barn tidligere, og hun tror denne planen er gjort i beste mening.

- Noen har sikkert tenkt at «dette er artig for gutter, og dette er artig for jenter». Men skolen er en offisiell institusjon, og da er det viktig at den ikke fremmer et forhistorisk syn.

Venstre-politiker Hanne Moe Reitan la ut denne posten på Facebook.

Vil spørre ordføreren

Moe Reitan forteller at hun ble svært engasjert av SFO-planen og hun vil derfor umiddelbart sende spørsmål til ordfører Rita Ottervik for å forhøre seg om hvordan politikerne kan håndtere slike type saker og unngå sånne episoder i fremtiden.

- Målet må være å hindre kjønnssegregering. Vi ønsker ikke å fremme tradisjonelle kjønnsstereotypier. Jeg ønsker at denne saken blir tatt opp slik at vi ikke bare sitter på sosiale medier og skriver at det er uakseptabelt. Som politikere kan vi påvirke dette, understreker hun.

Politikeren mener ansatte ved skoler må være gode rollemodeller og gå foran med et godt eksempel.

- Jeg mener derfor at aktivitetene skal være åpne for alle, uansett kjønn, sier hun.

- Problematisk

Ingrid Marie Sylte Isachsen, leder for Sør-Trøndelag Sosialistisk ungdom, reagerer også sterkt på planen.

- Det bør være unødvendig å ta opp kampen mot dette i 2016, sier hun.

Hun viser til at det var en stor debatt om kjønnsdeling av undervisning i vår.

- Det er problematisk at voksne presser barn inn i kjønnsroller. Jeg synes ikke det er greit at kjønnsrollemønsteret gjenskapes, sier Sylte Isachsen.

- Har vært populært

Rektor ved den aktuelle skolen sier at dette har vært et tilbud til de eldste elevene ved SFO de siste årene.

- Jentene etterlyste noen roligere aktiviteter og guttene har ønsket flere fysiske aktiviteter. Det var slik tilbudet oppsto. Dette er et tilbud som elevene har gledet seg til og som har vært populært, sier rektoren.

Gutte- og jenteklubbene er et tilbud som blir gitt en gang i uka i en periode. Hun understreker at det er mulig for barna å velge andre aktiviteter dersom de ønsker det.

- Vi har ikke hatt tanker om kjønnsdeling bak dette. Dette har vært noe som har vært ønsket av jentene, sier rektoren.

Hun sier at tilbudet tidligere ikke har vekt reaksjoner.

- Vi kommer til å evaluere tilbudet og vurdere om vi kan gjøre noe annerledes, sier rektoren.