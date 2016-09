- Vi liker Tonje og Torbjørn veldig godt, sier åtteåringene Ebba, Adele og Vilmer.

De går i 3C på Kampen skole i Oslo, og for tredje året på rad får de ha de samme to lærerne.

- De er snille, morsomme og omtenksomme. Omtenksom er å passe på at andre har det bra, sier Vilmer.

- Noen ganger er de strenge, men det er bare to ganger i året. Det er bra at lærere også er litt strenge, ellers kan det bli masse tull, sier Adele.

De 22 elevene og lærerne Tonje Myrebøe og Torbjørn Labråten mener de blir en slags storfamilie, såpass mye er de jo sammen i løpet av en dag og en uke.

- Fra første skoledag i 1. klasse har vi hatt fokus på å få til et godt samhold mellom elevene og mellom elevene og lærerne, sier Torbjørn Labråten.

- Vi er sammen om klassefellesskapet. Elevene skal også få være med å bestemme litt regler, sier Tonje Myrebøe.

Norge på topp

En studie som publiseres tirsdag viser at norske åtteåringer er mer fornøyde med læreren sin enn jevnaldrende i andre land.

I en omfattende, internasjonal spørreundersøkelse som er gjennomført i 16 land, har 17.000 åtteåringer fortalt om livene sine, om blant annet hjem og familie, vennskap, der de bor og livet på skolen.

Norge er på topp, knepent foran Tyrkia og Algerie. På bunnen blant de seksten landene ligger Sør-Korea bak Etiopia og Storbritannia.

- De norske åtteåringene svarer at lærerne hører på og tar hensyn til det barna har å si. De svarer også at lærerne er rettferdige, opptatt av mobbing og at man kan gå til læreren så ordner den opp, forteller Elisabeth Backe-Hansen ved NOVA/HiOA, som har hatt ansvaret for den norske delen av studien.

Fakta: Fakta om studien I alt har 50.000 barn deltatt i studien som gjennomføres i regi av den sveitsiske stiftelsen Jacobs foundation. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i 2013 – 2015 og omfattet barn i alderen 8, 10 og 12 år fra følgende land: Algerie, Columbia, England, Estland, Etiopia, Tyskland, Israel, Nepal, Polen, Romania, Sør-Afrika, Sør-Korea, Spania, Tyrkia, Malta og Norge. Neste runde av studien starter i september 2017, med flere nye land inkludert: Indonesia, Finland og Italia. De første resultatene fra den runden publiseres tidlig i 2019. (Kilde: NOVA)

... men barna endrer syn når de blir eldre

- Åtteåringene er små og ikke så instrumentelle ennå. De er mer opptatt av om læreren har disse kvalitetene fremfor om han eller hun er flink til å lære bort fag. Når lærerne oppleves som rettferdige, har det kanskje også å gjøre med den skandinaviske modellen hvor barn får være med å bestemme i stor grad, tror hun.

Funnene viser at jo eldre barna er, desto mindre fornøyde er de med læreren.

- Det kan ha sammenheng med at de yngste barna kun har en eller få lærere å forholde seg til, kontaktlæreren. Eldre barn har flere lærere, og da kan svarene variere mer, mener Backe-Hansen.

I tillegg svarer åtteåringene at de trives i selskap med sine medelever, og at de opplever skolen som et trygt sted å være.

Ubekymret alder

Barna ble også stilt spørsmål om helse, utseende og syn på egen kropp.

- Åtteåringene er i en ubekymret alder fortsatt, det er veldig hyggelig, mener forskeren.

Dette kjenner lærerne ved Kampen skole godt igjen.

- Tredjeklasse, folkens, det er faktisk et gullår, sier Tonje Myrebøe entusiastisk.

- Det er utrolig fint å være lærer for åtteåringer. Da er de blitt mer selvstendige, og så er det fortsatt en veldig nær relasjon mellom lærer og elev, legger hun til.

Kos og klem

Det vanker mye kos, klemmer, tegninger og hyggelige meldinger på en lærer i småskolen. Det er populært å holde læreren i hånden på tur, og mange liker å sitte på fanget.

- Når Torbjørn gir kos stikker det som et piggsvin, sier Ebba.

- He, he, jeg synes det er fint at man kan vise på den måten at man er glad i hverandre. Den fysiske biten blir borte jo eldre elevene blir, da blir det mer den samtalen du har med elevene som forteller noe om hvor godt de liker deg. Åtteåringen er fremdeles impulsiv. Plutselig er det en som klatrer opp på ryggen din eller setter seg på fanget, sier Labråten.

- Enormt viktig at trivselen er tilstede fra starten av

- Hvordan bør norske myndigheter ta imot resultatene av undersøkelsen?

- Jeg synes funnene gir en klar beskjed om at man har fått til noe med en norske skolemodellen. Vi ser i studien at skoletrivsel synker med alderen, frafall er et problem i norsk skole, det er enormt viktig at trivselen er tilstede fra starten av. Med trivsel i bunnen kommer læringen. Tenk om man ble tvunget til å være på en arbeidsplass i tretten år hvor man mistrivdes. Det vil alltid være krefter som kjemper for mer pensumorientering, og skolen er et yndet reformobjekt, men våre funn viser at man gjør lurt i å fortsette slik man stevner, sier Backe-Hansen.

Ifølge Backe-Hansen hører det med til sjeldenheten at så små barns synspunkter er gjenstand for forskning.

Integrering tar tid

Rundt 14 prosent av barna i den norske studien hadde innvandrerbakgrunn. Det tilsvarer omtrent landsgjennomsnittet på det tidspunktet da studien ble gjennomført.

Av disse igjen var halvparten født i Norge, mens den andre halvparten var født i et annet land. Et hovedtrekk var at barna som var født i Norge, svarte veldig likt de norskfødte barna med norske foreldre.

Tredjeklasse, folkens, det er faktisk et gullår. Tonje Myrebøe, lærer

Innvandrerbarna som var født i utlandet av utenlandske foreldre, svarte gjennomgående noe mindre positivt på spørsmålene.

- Disse resultatene er en påminnelse om at integrering er en prosess som tar tid, og at det er viktig å følge barna som kommer til Norge med foreldrene sine spesielt opp, mener Backe-Hansen.