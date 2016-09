Søndag kveld ble toppblogger Caroline Berg Eriksen (29) og ektemannen Lars-Kristian Eriksen (33) foreldre igjen til en jente, Náia.

Fredag morgen la hun ut bilde av seg selv på Instagram, poserende i bare undertøy. Dette gjorde hun også da hun ble mamma for første gang i 2013. Bildet den gangen satte i gang en heftig debatt om kroppspress, skjønnhetsjag og rollemodeller.

Nå kommer reaksjonene på ny - både blant eksperter vi har snakket med og i sosiale medier.

- Jeg er stolt av meg selv, og det har jeg all rett til å være

Berg Eriksen, tidligere kjent som fotballfrue, begrunner på Instragram hvorfor hun igjen gjør dette:

«Jeg er så lei av å lese artikler om hvordan en ekte kropp ser ut etter fødselen, eller hvordan man forventer at den skal se ut. Hvorfor er det greit for bare noen kvinner å poste bilder av kroppen sin, og ikke andre?»

Og videre:

«Dette er meg, og slik ser jeg ut etter å ha født mitt andre barn. Jeg er stolt av meg selv, og det har jeg all rett til å være. Det har du og! La meg bare påpeke at jeg aldri har vært ekstrem på trening eller dietter under graviditeten – jeg spiser godteri og sjokolade, men jeg har en balanse.», skriver bloggeren.

Caroline Berg Eriksen er en holden forretningskvinne. I fjor tjente hun 3,3 milllioer kroner på bloggvirksomheten sin, skrev VG nylig.

Blandede reaksjoner under posten

Få timer etter at bildet ble lagt ut, er det allerede kommet mange kommentarer, både fra kritikere og dem som heier:

«Personlig synes jeg at det er utrolig spesielt å ha behov for å legge ut et bikinibilde av seg selv, uansett hvordan man ser ut. Det er utrolig viktig å trives i sin egen kropp, den skal vi jo ha med oss resten av livet. Dette bildet gjør neppe at flere trives i egen kropp, men du får jo vist hvorfor du er så stolt da, og det er jo fint for deg.», skriver en.

Og en annen: «Hva er det med kvinner i dag? Det er et helt syyykt selvfokus»

Andre er begeistret:

«Du ser fantastisk ut. Supergodt skrevet!», skriver en, mens en annen skriver:

«Digger at du ikke gir etter for alt pisset du fikk av forrige bilde du la ut. Du ser helt smashing ut og har all grunn til å være stolt.»

Mens en tredje skriver: «Words!! Håpet du ville poste et slikt bilde igjen! BRA!».

- Jeg håpet Caroline ville poste et nytt magebilde

Det samme mener Johanna Grønneberg Mesa, programleder og blogger, som bor delvis i Hollywood i Los Angeles, delvis i Norge.

- Jeg håpet at Caroline ville poste et nytt magebilde denne gangen. Om hun er frisk og rask fort etter fødsel nummer to, selvfølgelig skal hun få være stolt av det og vise magen sin på lik linje med andre!

Privat

Mesa har sterke meninger om mammapolitiet og har tidligere gått ut og sagt at presset på morsrollen er større her til lands enn i Hollywood.

- Vi skal være så flinke mødre, det er så sterkt fokus på hvordan en mor skal være. Det er også en veldig smal mal for hvordan man skal være gravid. Du skal spise slik og sånn, gjøre slik og sånn. Vi har mammapoliti i Norge, men i høyeste grad også gravidpoliti, sier hun.

- Hva synes du om at folk reagerer?

- Jeg tenker at folk må prøve å distansere seg litt mer. Man vil alltid støte på bilder av pene mennesker. Folk må tenke at ikke betyr at de selv ikke er gode nok. Leser man Caroline Berg Eriksens blogg vet man at hun ikke er en ekspert. Det som kommer der må jeg ta på min kappe hvordan jeg fordøyer, da er det verre med alle ekspertene som i spaltene eller i radio- eller TV-program lirer av seg krasse utspill om hva som er det beste for barnet og hva man absolutt ikke bør gjøre. Eksperter kan være veldig raske til å dømme, sier hun.

- Hun misforstår debatten med innlegget sitt

- Bloggere som Caroline Berg Eriksen har mer makt enn alle mediehusene til sammen. De snakker til de unge, de hooker dem med én gang, mener Veronica Simoné Fjeld, TV-programleder og bloggeren bak «YummyMummy».

- Etter det forrige bildet, sa hun at hun ikke hadde ventet så mye oppmerksomhet, negativ oppmerksom. Jeg er derfor veldig overrasket over at hun poster et slik bilde igjen. Jeg er irritert og skuffet, sier hun.

Fjeld synes Berg Eriksen misforstår debatten med innlegget sitt.

- Det har i realiteten aldri handlet om at hun ikke kan ha den kroppen hun har. Debatten handler om at dette fokuset på kropp er usunt og helt hinsides all fornuft, især rett etter en fødsel. Hun tror visst dette har handler om at «vi» ikke digger kroppen hennes, men sjokket hun skapte da første bildet ble lagt ut handlet om signalene hun sender ut. Hvorfor er det viktig å vise verden hvordan kroppen ser ut rett etter fødsel? Uten hennes bilder hadde heller ikke denne motstrømmen av mammakropper funnet sted, sier Fjeld.

Hun synes det er på tide at Berg Eriksen nå deltar aktivt i debatten.

- Gravidpoliti er ikke greit, men det er blitt nødvendig

- Man kan ikke bare å sitte og se på en trend som er så skadelig, idealet om små gravidmager og små babyer. Det er viktig å si fra om at dette trenger du ikke være med på, dette kroppshysteriet er skadelig. Gravidpoliti er ikke greit, men det er blitt nødvendig. Det å føde barn er så grunnleggende personlig og eksistensielt. Når man åpner opp vepsebolet og portretterer noe andre kvinner ikke kjenner seg igjen i, så er det naturlig at noen tar til motmæle, mener Fjeld.

Kristine Grue Langset

Caroline Berg Eriksens magebilde fra november 2013 ble nettopp inspirasjon og ga startskuddet for hennes prosjekt «YummyMummy»

Etter å ha født sitt andre barn, ville hun teste hvorvidt det var negativt eller positivt å fokusere så mye på kroppen rett etter fødsel.

Hun gikk løs på et strengt trenings- og kostholdsregime for å bli en «Yummy Mummy» og lot TV-kameraet være med hele veien. Dokumentaren ble vist på TV Vest januar 2015 og vant Journalistprisene i Sør-Rogaland samme år i kategorien Årets reportasje.

- Prosjektet var ikke å angripe Caroline Berg Eriksen, men jeg ville få debatten opp og ut. Skjønnhetsjaget skulle ikke få lov til å holde på i det skjulte uten motstemmer. Emneknaggen «YummyMummy» var til da blitt brukt av kvinner verden over som skrøt av sine fine, tynne gravid- og barselkropper. Min oppgave var å ta det begrepet tilbake der det hørte hjemme, fordi alle mammakropper er «yummy», sier Fjeld.

- Funker alltid å være motstemmen som sier «ja til valkemage»

Johanna Grønneberg Mesa mener det ikke er noe fasitsvar på om det var rett eller galt å legge ut bildet.

- Som mammablogger selv prøver jeg hele tiden være superbevisst på hva jeg legger ut. Bidrar jeg til press, eller inspirerer jeg. Den linjen er veldig hårfin. Selv opplever jeg ofte at det er på småpostene, de jeg ikke har regissert slik eller sånn, men de som glipper ut der jeg usminket er på farten et sted, hvor jeg får mest tilbakemeldinger. Jeg tror folk liker det hverdagslige, det naturlige og de ikke alltid så heldige øyeblikkene i livet. Det er mer gjenkjennelse i det, sier hun.

Skjermdump instagram

- Det funker alltid å være motstemmen som sier «ja til valkemage». Men hvorfor er vi så mye mer komfortable med én kroppsform fremfor en annen, spør Mesa.

- Jeg synes ikke en kropp må være av en viss størrelse for at den skal kunne postes, alle kroppsfasonger kan inspirere, legger hun til.

- Jeg skulle gå gjennom svangerskap og fødsel mer classy enn norske kvinner flest

Høsten 2012 ble Mesa kjent for norske tv-seere gjennom serien «Johanna prosjekt baby» der hun blant annet undersøkte ulike måter å føde på.

- Utgangspunktet for TV-serien var at jeg ville utfordre gravide- og føderollen. Jeg skulle gå gjennom svangerskap og fødsel mer classy enn norske kvinner flest. Jeg gikk ut høyt, la meg selv klar for hugg, ler hun.

Mesa insisterte på å gå i høye hæler, fikset hairextensions og falske øyevipper før sykehusoppholdet.

- Jeg ville ha orgasmefødsel, skrike litt penere og mer behersket, være ikledd sexy undertøy. Ingen ting av dette ble som jeg tenkte. Jeg var den som skrek som en stukken gris, de høye hælene måtte jeg gi opp fort. Men det var min rett til å prøve det, understreker hun.

Jordmorforbundet: Kvinner bærer ulikt

- Som med alt annet som kroppslig individuelt, så bærer vi kvinner barnet vårt på ulike måter under en graviditet, presiserer leder for Jordmorforbundet, Hanne Schjelderup.

- Noen kvinner har god plass inni bekkenet slik at de opplever at de får en mindre gravidmage, og det skal være rom for alle kvinnekropper. De aller fleste kvinner har litt ekstra mage rett etter fødsel. Livmoren skal trekke seg sammen, og vi har lagret fett til amming. Samtidig har magemusklene delt seg i midten, og bruker en del tid på å gro sammen igjen. Det er flott hvis vi kan vise fram hele spekteret, ingen kropp er negativ. Drei heller fokus på at kroppen er i stand til å produsere et barn, oppfordrer hun.

Men det sterke kroppspresset kvinner opplever der det ligger en forventning om at kroppen ikke skal endres etter graviditeter liker forbundet ikke.

- Det er en helt urealistisk forventning. Det varierer stort hvordan kroppen vår blir etter en fødsel. At man har båret frem et barn vil prege deg på ulikt vis gjennom både kroppslige og psykiske endringer, og er for de fleste en av livets største opplevelser og gleder, sier Schjelderup.

Trenden med å slanke fosteret

Forbundet er klar over trenden blant enkelte om nærmest å slanke fosteret i mors kropp.

- Disse kvinnene må få kunnskap om at det er en rekke uheldige følger ved å føde et barn som er veldig lite: De kan bli stilt overfor mange av de samme utfordringene som premature barn får, selv om de føder til termin, sier Schjelderup.

Flere studier viser sammenheng mellom lav fødselsvekt (1500-2500 g), og barnets kognitive evner, dette er egenskaper som har med læreevne og hukommelse å gjøre. Lav fødselsvekt er også satt i sammenheng med økt risiko for hørselshemming og nedsatt fruktbarhet i voksen alder.

- Vi er opptatt av tidlig jordmoroppfølging av gravide, mødre i den ene eller den andre enden av vektskalaen bør fanges opp så tidlig som mulig og veiledes gjennom en livsstilsamtale som fremmer sunne graviditeter. De aller, aller fleste gravide er heldigvis opptatt av å bære frem en sunt og friskt barn, sier hun.

Vi har ikke lyktes å få kontakt med Caroline Berg Eriksen for en kommentar.