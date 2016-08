For å sikre en lusefri høst oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 35.

Lusfri Norge

Hele familien bør undersøkes.

Slik blir du kvitt lus

Vi har bedt Preben Ottesen, direktør ved avdelingen for skadedyr ved Folkehelseinstituttet, gi råd til hvordan bekjempe hodelus på beste måte:

Ved sjekk i tørt hår kan personen du grer med lusekam lene seg med hodet bøyd fremover, over en vask, badekar eller et annet hvitt underlag. Men lusa smetter fort unna kammen i tørt hår.

I vått hår er det tyngre å gre, men lusa vil bli ubevegelig og lettere å få med ut på lusekammen. Tørk av kammen på et stykke hvitt tørkepapir mellom hver kamføring og sjekk om lusene etter noen minutter begynner å bevege seg igjen på papiret.

Steriliser kammer og børster ved koking/frysing for ikke å spre smitte til andre i familien.

Finner du lus, velg legemidler med virkestoffene malation eller ikke-legemiddelet dimetikon. Mot permetrin (Nix-sjampo) er det mye resistente lus.

Kun familiemedlemmer som har påvist levende hodelus skal behandles. Dette er fordi det alltid er en liten fare for bivirkninger ved bruk av medikamentene.

Omgangskrets bør sjekkes for lus jevnlig i de neste to til tre ukene.

Lus smitter ikke fra miljøet. Det er en myte at de smitter fra puter, kosedyr etc. Det er direkte hode-til-hodekontakt som er smittemåten.

Følg bruksanvisningen nøye.

Man blir ikke smittet på grunn av manglende hygiene. Lus trives faktisk best i rent hår!

Temaet allergi og hvilke hensyn som skal og bør tas har vært oppe denne uken. Lest disse sakene?

Finner du levende lus etter behandling, kan følgende ha skjedd:

Behandlingen er ikke utført korrekt. Les bruksanvisning nøye en gang til.

Det kan være ny smitte. Finner du voksne lus på 2-3 mm er dette tegn på gjensmitte.

Lusene er ofte resistente mot permetrin, hør med apoteket og velg et annet virkestoff.

Folkehelseinstituttet

- Lusekam like viktig som tannbørste

- Alle norske hjem må ha en lusekam i skuffen, på lik linje med tannbørster på badet!

Det mener leder i Lusfri Norge, Anne Louise Leikfoss.

Hjemmesiden består, men organisasjon er ikke aktiv for tiden. I årene 2007-2009 hadde den et sterkt påtrykk mot skoler og barnehager, som bidro til at man så en reduksjon i antall hodelustilfeller.

- Vi så godt virkningen når alle i et nærmiljø har fokus på hodelusbekjempelse samtidig, sier hun.

En helt annen sak - men denne er ukens mest leste:

Den viktige andre kuren

Leikfoss ber innstendig at foreldre gjennomfører lusekuren – hele lusekuren.

- Dette er en felle mange foreldre går i. Etter første behandling, og hvor de ikke lenger finner levende lus, tenker de at de ikke vil utsette barnet for mer styr og dropper behandling nummer to, forteller Leikfoss.

Lusfri Norge

Faren for gjensmitte er da stor.

- Problemet er at det kan være nyklekkede egg der, det er ingen preparat som tar kverken på 100 prosent av eggene. Egg som klekkes etter første behandling må man få drept med kur nummer to som tas etter åtte dager, legger hun til.

Astmabarn

En av behandlingene Folkehelseinstituttet anbefaler er silikonbasert, virkestoffet dimetikon. Leder Anne Louise Leikfoss i Lusfri Norge anbefaler silikonbaserte preparater for barn med astma- og allergiproblematikk.

- Silikonbaserte preparater kveler lus fremfor behandlingene som er nervegift. Eksempler på silikonbaserte preparater er Linicin og Hedrin. Det hjelper heller ikke med medikamenter som kalles forebyggende. Jeg har hatt studier der lus likevel velger å legge egg i et hår med det såkalte forebyggende medikamentet påført hele tre ganger, sier hun.

Interessante saker for deg som er opptatt av barnehelse:

Artikkelen er tidligere blitt publisert i mars.

Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.