Taco og tortillas er ikke lenger bare fredagskos, men hverdagsmat for mange familier.

Enkelt å lage, noe de fleste liker, og en middag der vi selv kan bestemme hva vi vil fylle tortillasen med.

En tortillalefse fylt med magert kjøtt, massevis av grønnsaker, bønner, lettrømme, hjemmelaget guacamole, og ikke altfor mye ost, er uten tvil et sunt middagsalternativ. Rik på fiber, protein, vitaminer og mineraler.

Fyller du derimot en tortilla med den feteste kjøttdeigen, lite grønnsaker, seterrømme og massevis av ost, blir det et måltid med mye mettet fett og kalorier og mindre av de verdifulle næringsstoffene vi trenger.

Det er altså fyllet, og i mindre grad typen tortilla, som avgjør om dette blir en sunn middag eller ikke.

Magert kjøtt og mye grønnsaker

Hvis du ønsker å lage en sunn middag, er det mye å hente på å velge mager kjøttdeig, som karbonadedeig eller kjøttdeig av svin eller kylling fremfor vanlig kjøttdeig.

Et annet magert alternativ er å bruke strimlet kjøtt av kylling, svin eller okse. Eller hva med å fylle tortillaen med fisk eller scampi istedenfor kjøtt?

Fakta: Slik har vi gjort testen I denne testen har vi sett på et utvalg tortillalefser som er å få kjøpt i de største matvarekjedene. Vi har tatt utgangspunkt tortillaenes innhold av sukker, fiber og salt. Mye fiber opp mens sukker, mettet fett og salt trekker ned. Vi har latt innhold av fiber telle dobbelt. Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at de sunneste får terningkast 6 og det minst sunne får terningkast 4. Et produkt som får terningkast 5 i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter i andre tester. Grunnen til at vi ikke har gitt lavere enn terningkast 4, er at ingen av tortillasene i denne testen kan regnes som direkte usunne. Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker. Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen. Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.

Bruk gjerne massevis av grønnsaker, ikke bare mais, salat, tomat og agurk, men gjerne også rødløk, paprika, oliven, bønnespirer, bønner eller kikerter, og gjerne en hjemmelaget guacamole og salsa.

Bra med glutenfrie alternativer

To av tortillaene i denne testen er glutenfrie, noe som er positivt for dem som ikke tåler gluten. Fylte tacoskjell eller glutenfrie tortillas er en populær middag til hele familien, og et fint valg hvis en av barna tar med seg en venn hjem til middag som ikke tåler gluten.

Tror du at du ikke tåler gluten?

Testresultater

REMA 1000 Fullkorn tortillas

Lite salt, lite sukker og mer fiber enn mange av de andre.

TERNINGKAST 6

Schär Gluten free wraps

Ok mengde salt, bra med fiber.

TERNINGKAST 6

Old El Paso Large super soft tortillas whole wheat

Greit med salt.

TERNINGKAST 6

REMA 1000 Hvete tortillas

Lite sukker, greit innhold av salt, men mindre fiber enn vinnerne.

TERNINGKAST 5

Santa Maria Super soft medium tortilla with whole wheat

Greit med fiber, men mer salt enn vinnerne.

TERNINGKAST 5

Old El Paso Lagre super soft tortillas original

Greit med salt og sukker, men lite fiber.

TERNINGKAST 5

First Price Myke tortilla-lefser

Ikke spesielt mye fiber, og mer salt enn vinnerne.

TERNINGKAST 4

Old El Paso Medium super soft tortillas corn

Ikke spesielt mye fiber, men greit med salt.

TERNINGKAST 4

Santa Maria Corn & wheat tortilla with corn sprouts

Ok innhold av fiber, men mer salt enn vinnerne.

TERNINGKAST 4

Ola-Lompa Ferske mais-tortilla

Greit med fiber, men mer sukker og salt enn vinnerne.

TERNINGKAST 4

Bfree Be wheat & gluten free multigrain wraps

Bra med fiber, men en del sukker og mer salt enn vinnerne.

TERNINGKAST 4

Santa Maria Super soft wrap tortilla original

Lite fiber, greit med sukker, mer salt enn vinnerne.

TERNINGKAST 4

Santa Maria Original wrap tortilla

Greit med sukker, men lite fiber og mer salt enn vinnerne.

TERNINGKAST 4

Santa Maria Thin & crispy pizza tortilla

Greit med sukker, men lite fiber og mer salt enn vinnerne.

TERNINGKAST 4

Buer Fersk tacolefse

Bra med salt, men lite fiber og protein.

TERNINGKAST 4

