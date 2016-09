Alle vet at fisk er sunt, men likevel spiser de fleste av oss for lite av det.

Det sunneste av alt er rene fileter av fisk, både mager og fet fisk. Den magre hvite fisken er spesielt rik på jod, et næringsstoff mange får i seg for lite av, mens den fete fisken er full av de viktige omega-3 fettsyrene.

Denne testen er ikke en smakstest, hvis du lurer på hvilken som er folks favoritt sjekk her.

Greit med farsemat

Det er altså ingen tvil om at det aller beste er å velge rene fileter av fisk når du skal ha fisk til middag. Grunnen er enkel; da får du i deg mest fisk.

Men hva med fiskemat som fiskepinner, fiskeboller og fiskekaker? Dette er også sunn mat, det gjelder bare å velge de typene som inneholder mest mulig fisk. Det kan også være lurt å sjekke saltinnholdet, noen fiskeboller og fiskekaker inneholder nemlig en del salt.

Fakta: Slik har vi gjort testen For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av fiskebollene, har vi sett på hvor mye protein, karbohydrater, salt og andel fisk de inneholder. Mye karbohydrater har trukket ned ettersom det indirekte betyr at det er mindre fisk og mer stivelse i fiskebollene, mens mye protein og fisk har trukket opp. Mye salt har også trukket ned. Smak er ikke en faktor i testen. Du kan derimot stemme på hvilken du syns smaker best under.I testen er produktene rangert fra terningkast 3 til 6. Det betyr at de sunneste fiskebollene får terningkast 6 og de minst sunne får terningkast 3. Vi har valgt å bruke gi det høyeste tallet på terningen, fordi fiskeboller tross alt kan regnes som en sunn middag selv om ren fisk er enda mer optimalt. Et produkt som får terningkast 6 i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter og matvarer. Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker. Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen. Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.

Store prisforskjeller

Det finnes ikke så veldig mange typer fiskeboller i butikkene, men det som likevel gjør det interessant å sammenlikne næringsinnholdet i fiskeboller, er at det er så store prisforskjeller.

Mens et «billigmerke» koster rundt 10 kroner boksen, koster «kvalitetsproduktene» to til tre ganger mer. Dette gjenspeiles med visse unntak i næringsinnholdet ved at de dyreste fiskebollene inneholder mest fisk.

Opptatt av sunn og næringsrik kost på matbordet i familien? Her er flere tester:

Fiskemat for barn

Jo mer fisk det er i et fiskeprodukt, desto sunnere er det. Ideelt sett bør en fiskemiddag som fiskepinner, fiskekaker, fiskeboller og fiskegratenger inneholde minst 60 prosent fisk. En del fiskekaker inneholder både 70 og 80 prosent fisk, mens fiskeboller inneholder mellom 40 og 68 prosent fisk.

Det finnes altså fiskemiddager som inneholder mer fisk enn fiskeboller. Men barn liker fiskeboller, og hvis en fiskebollemiddag i uken er det som skal til for at hele familien får i seg fisk, så er det et mye bedre alternativ enn å ikke spise noe særlig fisk i det hele tatt.

Hvis fiskeboller er den største kilden til fisk i ditt og/eller barnas kosthold, er det lurt å gå for vinnerne av denne testen ettersom de inneholder såpass mye mer fisk enn taperne.

Testresultater

Lofoten hjemmelage fiskeboller

Bra andel fisk, lite karbohydrater og greit med protein og salt.

Les hele testen

TERNINGKAST 6

Fiskemannen fiskeboller i kraft

Bra andel fisk, lite karbohydrater og greit med protein og salt.

Les hele testen

TERNINGKAST 6

Godehav fiskeboller

Mye fisk, lite karbohydrater.

Les hele testen

TERNINGKAST 6

Sunnmøre Fiskeboller

Bra andel fisk, mer karbohydrater og litt mer salt enn vinnerne.

Les hele testen

TERNINGKAST 5

Coop Fiskeboller i kraft

Litt lite fisk, greit med salt og karbohydrater.

Les hele testen

TERNINGKAST 5

Vesteraalens fiskeboller

Ok andel fisk.

Les hele testen

TERNINGKAST 5

Bjellands fiskeboller

Ok andel fisk.

Les hele testen

TERNINGKAST 4

First Price fiskeboller

Litt lite fisk, mye salt.

Les hele testen

TERNINGKAST 3

Xtra fiskeboller i kraft

Lite fisk, en del salt, mye karbohydrater.

Les hele testen

TERNINGKAST 3

Her er flere relevante tester:

Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.