Fårepølse og andre spekepølser har en ting felles; de fleste inneholder mye fett og mye salt.

Trenden med at produsentene tilbyr magrere varianter slik de gjør med salami, har enda ikke kommet til spekepølsenes verden.

De fleste spekepølser er derfor både salte og feite.

Dette kommer sikkert ikke som noen overraskelse for deg. Fettet ser vi jo tydelig i form av hvite «prikker» i pølsen, og at spekepølser smaker salt er noe alle vet. En tradisjonell spekepølse skal jo smake salt, som all annen spekemat.

Mye salt i det fleste

Blant taperne i denne testen finner vi spekepølse som inneholder over seks gram salt per 100 gram pølse. Spiser du spekepølse bare en gang i blant, er ikke dette noe å bekymre seg for.

Fakta: Slik har vi gjort testen I denne testen har vi sett på et utvalg oppskåret spekepølse, som er å få kjøpt i de største matvarekjedene. Vi har sammenliknet pølsenes innhold av protein, mettet fett, salt og kjøtt. Innhold av salt og mettet fett har trukket ned, mens innhold av protein og kjøtt har trukket opp. Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at de sunneste får terningkast 5 og det minst sunne får terningkast 1. Et produkt som får terningkast 5 i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter i andre tester. Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker. Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen. Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.

Spiser du derimot spekepølser ofte, gjerne på flere brødskiver av gangen, kan det være lurt å velge de som inneholder minst salt. De fleste får nemlig i seg langt mer salt enn anbefalt.

Regler om deklarering av kjøtt

I denne testen har vi vurdert andel kjøtt, men vi har ikke latt det telle like mye som innhold av salt og mettet fett når vi har gjort vår vurdering.

Årsaken til dette er at det er litt spesielle regler for deklarering av kjøttinnhold i pølser som dette.

Det er nemlig ikke lov til å deklarere hjertekjøtt fra storfe og svin som kjøtt. Dermed vil produkter som inneholder litt av dette kjøttet se ut til å inneholde mindre kjøtt enn de egentlig gjør.

Hvis kjøttinnholdet er under 100 %, sier regelverket at det skal merkes med prosent og ikke mengde kjøttråvare til 100 g ferdig vare.

Testresultater

Tind Speka pølse, fennikel

Mer kjøtt og mindre mettet fett og salt enn de som får lavere terningkast.

TERNINGKAST 5

Tind Speka pølse, elg og einebær

Mer kjøtt og mindre mettet fett og salt enn de som får lavere terningkast.

TERNINGKAST 5

Tind Speka pølse, soltørka tomat

Mer kjøtt og mindre mettet fett og salt enn de som får lavere terningkast.

TERNINGKAST 5

Jan & Gisle Chili og paprika spekepølse

Mer kjøtt og mindre mettet fett og salt enn de som får lavere terningkast.

TERNINGKAST 5

Gilde Santa Kristina Spekepølse

Mindre salt og mer kjøtt enn mange av de andre.

TERNINGKAST 5

Grilstad Svartpølse

Greit med mettet fett og salt.

TERNINGKAST 5

Tind Speka pølse, sydlanske urter

Greit med salt, bra med kjøtt.

TERNINGKAST 5

Nordfjord Mørpølse

Bra med kjøtt og protein.

TERNINGKAST 5

Vossafår

Greit med mettet fett og kjøtt.

TERNINGKAST 4

Nordfjord Fårepølse

Greit med kjøtt og mettet fett.

TERNINGKAST 4

Grilstad Trønderfår

Ok innhold av salt og kjøtt.

TERNINGKAST 4

Gilde Fårepølse

Mye salt, greit med kjøtt.

TERNINGKAST 3

Gilde Økologisk spekepølse

Bra med kjøtt og protein, men mye salt.

TERNINGKAST 3

Gilde Stabburpølse

En del salt, litt mindre kjøtt og protein enn en del av de andre.

TERNINGKAST 3

Stranda Strandmør snacks

Mye salt, bra med protein, men lavere kjøttandel enn en del av de andre.

TERNINGKAST 2

Gilde Gårdspølse

Mye salt og en del mettet fett.

TERNINGKAST 2

Gilde Fjellmorr

Mye mettet fett og salt.

TERNINGKAST 2

Gilde Haugpølse

Mye salt og mettet fett.

TERNINGKAST 2

