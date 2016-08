Marianne 3D-printer alt hun trenger

For noen år siden 3D-printet Marianne Hebnes leker til sin nå tre og et halvt år gamle sønn. Savnet hun små mekaniske deler, printet hun dem også. Lidenskapen vokste, og i fjor sluttet hun i jobben for å starte eget firma.

– Ikke vær redd for å ta på ting. Ødelegger dere noe, printer jeg det bare ut på ny, sier Marianne Hebnes (28). I kontoret hennes på Randaberg står to 3D-printere, tre pc-skjermer og en haug med ting i PLA hardplast som hun har printet ut. For åtte måneder siden sluttet hun i jobben som teknisk tegner i et byggefirma for å starte for seg selv med noe som til nå hadde vært en hobby. Hebnes fikk behov for rom og frihet til å gjennomføre alle ideene hun fikk på nettene når hun egentlig burde sove.

– Jeg har alltid vært den rare i vennegjengen. Den som går mot strømmen og følger impulsene, sier Hebnes. Blant gjenstandene som står foran oss på bordet, ser vi en blanding av dekor som en vase og klokke, og mer praktiske ting. De praktiske tingene er i flertall. Hjørnebeslag til dusj, prototyper til større prosjekter og fester som er spesialtilpasset for å holde sammen rør.