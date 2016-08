Therese Nordbø vant dameklassen: - Hadde lyst å bryte ved Mosvannet

I likhet med vinneren av herreklasse, så debuterte også Therese Nordbø i Stavanger maraton. Faktisk var dette også hennes debut på halvmaraton i det hele tatt.

- Jeg har aldri løpt denne distansen tidligere, men var likevel så optimistisk i mitt hode at jeg hadde håpet på en sluttid ned mot 1.20, sier hun.

Hun kom hjem fra USA på tirsdag, og følte seg trøtt og dau i kroppen helt fra start i løpet. Og hun legger ikke skjul på at masse negative tanker kom i hodet hennes ganske tidlig.

I herreklassen var det Frode Stenberg som tok seieren i sitt debutløp.



Fornuften tok overhånd

- Faktisk hadde jeg lyst å bryte allerede ved Mosvannet. Men heldigvis tok fornuften meg og jeg kjempet meg videre. I så måte skal jeg være godt fornøyd når vinnertiden blir så god som 1.25,17, understreker hun.

Den tidligere Sola-spilleren i håndball har allerede plottet inn en helmaraton i Amsterdam 16. oktober.

- Det er jo kjempekjekt med håndball, og jeg kommer nok til å spille i 2. divisjon til vinteren, men jeg legger ikke skjul på at jeg også er skikkelig bitt av løpsbasillen. Skal prøve å kombinere disse to idrettene framover, sier hun.



Nye utfordringer

Therese Nordbø føler virkelig at hun har hatt stor framgang etter at hun begynte å satse en del på løpingen.

- Det er jo virkelig kjekt å ha nye utfordringer i livet, og det å stille til start i ulike løp og lengder er virkelig moro, understreker hun.