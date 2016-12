Hun er ikke imponert over barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) svar etter Aftenbladets avsløring av det statlige barnevernets langflytting av barn. 478 barn og unge var i desember 2015 flyttet til fosterhjem og barnevernsinstitusjoner i en annen landsdel enn de kommer fra. Og andelen langtflyttede barn økte fra 2009 til 2015. Horne sier likevel nei til barnevernsforskeres forslag om å lovfeste barns rett til å bli plassert nære sin hjemplass. Hun er også i mot en maksgrense for hvor mange ganger et barn kan bli flyttet rundt omkring.

– Jeg er helt enig med barnevernsforskerne i at langflytting av barn burde forbys, og i at det burde være ei grense for hvor mange ganger man kan flytte på et barn. Dette er rimelige tiltak etter det vi nå vet. Det skulle bare mangle, sier Toppe, som var initiativtaker til høstens interpellasjon i Stortinget om Glassjenta-saken.