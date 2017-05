LYNGDAL: – Vi legger oss helt flate. Som videoen viser var det flere anledninger til å svinge av. Det burde vi selvfølgelig ha gjort, sier Leif Magnar Borten til Fædrelandsvennen.

Søndag var Borten og sykkelkompisene i Team Sørlandsbadet på en treningstur langs E 39. Den siste delen av turen ble foreviget av lastebilsjåfør Jørgen Egenes, som reagerte på at syklistene foran ham syklet kilometer etter kilometer uten å slippe folk forbi.

– Jeg mener at denne videoen belyser et tema syklistene ikke vil snakke om. På det meste var vi oppe i 50 kilometer i timen, på det minste kanskje 20 kilometer i timen. Dette er et problem for oss som skal leve av transport, og skal rekke fram med leveranser, sa Egenes til Fædrelandsvennen.

En nyttig påminnelse for syklister

Tirsdag la han ut den fem minutter lange videosnutten på Facebook. I løpet av et døgn hadde den blitt spilt av 150.000 ganger.

– Dette viser jo kraften i sosiale medier, sier Borten.

– Kan du si noe om hva dere tenkte? La dere merke til at det var trafikk bak dere, eller tenkte dere ikke på det?

– Jeg har ikke lyst til å begi meg inn på noen forklaring. Det ble som det ble. Det ser ikke bra ut og det er ikke sånn vi skal oppføre oss, sier Borten.

Han håper at videoen kan tjene som en nyttig påminnelse.

– Jeg er egentlig glad for at den ble vist. Det kan være bra for andre syklister å få en påminnelse om at vi også må vise hensyn, sier Borten.

Skryter av tålmodigheten

Borten skryter samtidig av tålmodigheten til lastebilsjåfør Egenes.

– Vi opplever ofte at folk legger seg tett oppi oss og tuter, eller kjører forbi slik at vi nesten blåser av veien, sier Borten.

Ifølge Borten hadde syklistene syklet rundt ti mil da Egenes tok opp mobilkameraet og startet filmingen.

Roar Greipsland

Daglig leder i Sørlandsbadet, Atle Homme, sier til Lyngdals Avis at sykkelgruppa må ta lærdom av hendelsen.

– Dette er flaut og pinlig. Vi har i alle år vært opptatt av å bygge en god sykkelkultur. Denne opptredenen er ikke i tråd med prosedyrene og vi kommer til å diskutere dette internt, sier Homme til Fædrelandsvennen.

Han har selv deltatt på treninger og ritt med Team Sørlandsbadet, men var ikke med under søndagens treningstur.

– Det er klart at dette er fryktelig dumt med tanke på den konflikten som finnes mellom syklister og bilister. Vi kan jo ikke gjøre det godt igjen, men vi kan ta lærdom av det og sørge for at vi opptrer annerledes i framtida, sier Homme.

Lastebilsjåfør Egenes er fornøyd med at syklistene tar selvkritikk.

– Det synes jeg er voksent gjort. De utsetter både seg selv og andre for fare ved en slik atferd, så jeg synes det er bra at de tar lærdom av hendelsen. Hvis de opptrer annerledes neste gang har vi fått et problem mindre i trafikken, og da har jeg jo oppnådd det jeg ønsket, sier Egenes.