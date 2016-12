Alderskontroll ved alle solarier fra nyttår

18-års aldersgrense for bruk av solarium ble innført allerede i 2012, men til nå har det ikke vært noe system for å kontrollere at dette blir fulgt. Alderskontrollen skulle egentlig ha trådt i kraft 1. januar 2016, men ble utsatt for å gi eierne av solstudioene bedre tid til å innrette seg etter de nye reglene.

Det er ikke lov å tilby solarium til personer under 18 år ettersom overdreven soling, både utendørs og i solarium, gir økt risiko for hudkreft, spesielt hvis solingen skjer i ung alder.

– Det er på høy tid at solstudioene nå skal begynne å håndheve aldersgrensen, sier Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, og viser til en undersøkelse hvor det kom fram at åtte av ti er under 18 år første gang de bruker solarium.

– Når vi vet at risikoen for hudkreft øker jo mer solarium vi tar, er det viktig å ta i bruk flere virkemidler, ikke minst for å begrense bruken blant unge. Alderskontroll er derfor et minimum av hva som må gjøres, sier Ryel.

Må vise legitimasjon

Fra 1. januar må alle solstudioene ha et system for å kontrollere aldersgrensen. Det kan skje gjennom vising av legitimasjon, betjening kombinert med elektronisk registrering, bank-ID eller lignende løsninger.

– Verdens helseorganisasjon har slått fast at solarium er kreftfremkallende. Vi vet at risikoen for hudkreft øker jo tidligere man starter solingen. Jo mer man bruker solarium, jo høyere er risikoen, sier seksjonssjef i Statens strålevern Tone Mette Sjømoen til NRK.

Bekymret

Solstudioene må selv sørge for at de har et system for alderskontroll. Anne Lise Ryel i Kreftforeningen er redd det kan bli lett å omgå det nye systemet.

– Vi er spent på om ordningen vil fungere etter hensikten. Vår frykt er at systemene som skal innføres, blir lette å omgå. Vi forventer derfor at myndighetene fører tilsyn og kontrollerer at systemene for alderskontroll fungerer. Hvis systemene bidrar til at barn og unge ikke bruker solarium, kan det bety færre tilfeller av hudkreft i årene fremover, sier Ryel. (©NTB)