Bank ville auksjonere bort 160 kilo dynamitt

Det reagerer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sterkt på.

– Vi ser alvorlig på dette. Både selger og kjøper av sprengstoff skal ha særskilte tillatelser, og salg over internett er absolutt ikke akseptabelt, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), til Fædrelandsvennen .

Det var nettstedet auksjonen.no som skulle selge konkursboets aktiva. Dynamittannonsen ble fjernet etter at en person hadde sett annonsen og kontaktet politiet.

Banken beklager saken og er glad for at auksjonen ble stoppet. Valle og Bykle lensmannskontor opplyser at siden ikke dynamitten ble solgt videre vil ikke politiet forfølge saken ytterligere.

Det var avisen Setesdalen som først skrev om saken.