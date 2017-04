Barneskole forbyr smartklokke

–Hvis et barn får en melding eller blir oppringt, forstyrres barnet, samtidig som forstyrrelsen fort forplanter seg til de andre elevene. Vi hadde reagert hvis noen tok fram telefonen sin, og da mener vi det bør være likt med smartklokker, sier rektor Per F. Songstad ved Krohnengen skole i Bergen sentrum til Bergens Tidende.

Skolen har kommet til enighet om forbudet med elever, ansatte og foreldrerådets arbeidsutvalg.

Også oppvekstdirektøren i Kristiansand nekter skolebarn å ha smartklokker i klasserommene. Her er imidlertid årsaken frykt for at foreldre og foresatte skal overvåke undervisningen.

Salget av smartklokker til barn har skutt i været det siste året, og totalt steg salget av slik elektronikk med 33 prosent i fjor.