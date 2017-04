Blandede reaksjoner etter USAs rakettangrep i Syria

I en uttalelse gjengitt hos statlig drevne Saudi Press Agency legger det saudiarabiske utenriksdepartementet all skyld for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun på den syriske regjeringen.

Videre sier de at rakettangrepet fra Trump-administrasjonen var den korrekte responsen til "Forbrytelsene til dette regimet mot sitt folk og i lys av at det internasjonale samfunnet har mislyktes i å stanse dem".

– Tydelig beskjed

Også Israel støtter angrepet, og sier de ble varslet av USA på forhånd om deres første operasjon mot det syriske regimet på seks år.

–Både gjennom ord og handling har president Trump sendt en tydelig beskjed i dag om at bruk og spredning av kjemiske våpen ikke tolereres, heter det i en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor torsdag.

Også Storbritannia har uttrykt støtte til rakettangrepet, som også ble møtt med glede i Tyrkia, som hevder å ha funnet mulige spor av nervegassen sarin på ofrene for det kjemiske angrepet det syriske regimet anklages for å stå bak.

–Jeg håper denne operasjonen gjennomført av USA kommer til å bidra til å skape fred, siteres viseutenriksminister Numan Kurtulmus på av byhetsbyrået Anadolu.

– Aggressiv handling

Rakettangrepet ble imidlertid ikke like godt mottatt blant Assads nærmeste allierte. Russland, mener å sitte på data som tilsier at de syriske flyene bombet et kjemisk våpenlager, og at de ikke benyttet kjemiske stridsmidler i Khan Sheikhoun.

President Vladimir Putin fordømmer angrepet som en "aggressiv handling mot en suveren stat", og sier det er ødeleggende for forholdet mellom USA og Russland.

De får støtte fra Iran, som mener mistanken om at Assad-regimet benyttet kjemiske våpen i landsbyen ikke var nok grunnlag til å bombe flybasen i Shayrat.

–Unilateral handling er farlig, destruktivt og strider mot internasjonal lov, sier talsmann for iransk UD Bahram Ghasemi.

