Bombegruppen på stedet i Oslo

– Politiet i Oslo sperret i kveld av et område på Grønland i Oslo etter funn av en bombelignende gjenstand. Gjenstanden ble funnet i forbindelse med at en person ble stoppet av politiet på gaten. En person er tatt inn til avhør og har status som mistenkt, heter det i en pressemelding fra politiet sendt ut klokken 00.20 natt til søndag.

Når NTB snakker med politiet like over midnatt, sier de at statusen fortsatt er den samme.

– Jeg kan ikke gå ut med videre opplysninger enn det vi allerede har gitt. Bombegruppa er på stedet og de jobber. De vil ta den tiden de trenger, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Vidar Pedersen til NTB.

Foretar undersøkelser

– Vi tar det alvorlig og jobber med saken, fortsetter Pedersen.

– Det er snakk om en kasse rundt 30 x 30 centimeter. Den er funnet ute på gata ved brua her i Grønlandsleiret, opplyste innsatsleder Sven Arild Jørundland til pressen på stedet rundt klokken 23 lørdag kveld.

– Den er av en sånn størrelse at vi tror ikke den har et stort skadepotensial, men vi er nødt til å undersøke den. Vi har satt tilstrekkelige sperringer, slik at publikums sikkerhet er ivaretatt, sier Jørundland.

– Vi mistenker at det er en anretning som er ment for å gå av, men samtidig kan det virke som dette er en gjenstand som ikke har stort skadepotensial, sier Marita Aune til Nettavisen.

– Bombegruppa må svare på om det er snakk om en bombe, men det er en gjenstand som har gjort oss mistenksomme, sier Jørundland.

Avhør

Politiet har innbrakt en mann som har status som mistenkt.

– Det er fortsatt snakk om én person som vi har tatt inn til avhør, sier Pedersen til NTB.

Jørunland kan ikke si hvordan patruljen som stansen mannen fattet mistanke.

– Den patruljen som stanset ham har jeg ikke snakket med. Men de fattet mistanke for gjenstanden, kikket på den, synes den var mistenksom og da startet vi det apparatet vi startet, fortsetter Jørundland.

– Det er trygt for Oslos befolkning, vi har sperret av området, sier Jørundland.

– Vi har tatt med vitner som har sett det hele inn til avhør.

(©NTB)